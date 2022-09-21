21 Eyl 2022 - 14:42- Spor G: 21 Eyl 2022 - 14:44

Beykan Şimşek taburcu oldu
Beykan Şimşek taburcu oldu mask

Cumartesi günü Uşakspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kocaelispor’da yeni sezona çok iyi bir giriş yapan, 2 gol ve 1 asistle oynayan Beykan Şimşek geceyi hastanede geçirdi. Oldukça hasta olan başarılı kanat forvetin Konak Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin ardından yatışı verildi. Bitkin olduğu öğrenilen futbolcunun sabah saatlerine yakın taburcu olduğu öğrenildi. Beykan'ın Uşak maçında sahadaki yerini alması bekleniyor.

 
# ile, bir, ardından, Kocaelispor

21 Eyl 2022 - 14:42 - Spor

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Beykan Şimşek taburcu oldu mask
Beykan Şimşek taburcu oldu
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