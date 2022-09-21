Beykan Şimşek taburcu oldu

Cumartesi günü Uşakspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kocaelispor’da yeni sezona çok iyi bir giriş yapan, 2 gol ve 1 asistle oynayan Beykan Şimşek geceyi hastanede geçirdi. Oldukça hasta olan başarılı kanat forvetin Konak Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin ardından yatışı verildi. Bitkin olduğu öğrenilen futbolcunun sabah saatlerine yakın taburcu olduğu öğrenildi. Beykan'ın Uşak maçında sahadaki yerini alması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.