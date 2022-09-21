Atasoy Bilgin mazbatasını aldı: Öncüsü olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince İlçe Başkanlığı için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen olağanüstü ilçe kongresinde Atasoy Bilgin ve Orkun Utkubaş yarışmış, seçimi iki oy ile Bilgin kazanmıştı. Bilgin ve yönetimi bugün Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını Derince İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Sinan Dellal’dan aldı. Düzenlenen mazbata alım törenine Atasoy Bilgin ve ilçe yönetiminin yanı sıra CHP İl Başkan Yardımcıları, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Bilgin’in lehine adaylıktan çekilen Kerim Şenses ve partililer katıldı.

“İLÇE SEÇİMLERİ ÇEKİŞMELİ GEÇİYOR”

Mazbata alım töreninin ardından adliye önünde konuşma yapan Başkan Bilgin şu ifadelere yer verdi;“CHP’nin ilçe seçimleri çekişmeli geçiyor. Çok da önemli. Türkiye’yi yönetmeye adayız. Önümüzde bütün yerel seçimleri yönetmeye aday bir partiyiz. Bunun için CHP içerisindeki örgüt seçimleri çok çekişmeli geçiyor. Bu da gayet doğaldır. Bu süreçte seçim çalışmalarına katılan, aday olmayan, kazanan-kaybeden fark etmez, kazananı kaybedeni yok, bütün CHP’lere çok teşekkür ediyorum.

“KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

İlçe seçimleri bitti önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var; ondan sonra yerel seçimler var. CHP’ye gönül vermiş, bu süreç içerisinde yer alan, yarınlarda yer alacak bütün herkesin bu seçimlerle ilgili çalışma yapması gerekiyor. Bizim de bunun öncüsü olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. CHP, büyük bir aile. Birlikte çalışacağız, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. CHP’nin iktidarında inşallah 2023 yılında hepimiz daha büyük bir kutlama yapacağız.”