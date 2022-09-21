TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gebze'ye okul için bakanlıkla protokol imzaladık

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odası Vakfı ve Darıca Belediyesi'nin ortak projesi olan 'Darıca Hizmet Kompleksi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, eğitime yaptıkları yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayarak, "Biliyorsunuz, '81 İle 81 Okul' projemiz kapsamında, Kocaeli Çayırova’da 24 derslikli muazzam bir lise yapmıştık. Şimdi de yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Gebze’ye de bir okul yapacağız, Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolümüzü imzaladık. İnşallah açılışını da yine birlikte yapmak nasip olur. Bu başarılı hizmetlerin devamını diliyorum" diye konuştu.

Gebze Ticaret Odası'nın başarılı projelere imza attığını da kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Mesleki eğitimden toplum hizmetlerine, teknolojiden sağlık desteklerine kadar çok geniş bir çerçevede üyelerimize hizmetler sunmaktadır. Ayrıca akrediteli yani 5 yıldızlı bir odadır. Uluslararası düzeyde hizmet verdiğini belgelemiştir yani Gebze Ticaret Odası'nın vermiş olduğu hizmetin standardı Paris, Berlin, Londra’daki odalar hangi seviyede hizmet veriyorsa Gebze Ticaret Odası da o standartta hizmet veriyor" dedi.

Konuşmaların Hisarcıklıoğlu, tesisin kurdelesini keserek, binayı hizmete açtı.