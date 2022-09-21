TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gebze'ye okul için bakanlıkla protokol imzaladık

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odası Vakfı ve Darıca Belediyesi'nin ortak projesi olan 'Darıca Hizmet Kompleksi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, eğitime yaptıkları yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayarak, "Biliyorsunuz, '81 İle 81 Okul' projemiz kapsamında, Kocaeli Çayırova’da 24 derslikli muazzam bir lise yapmıştık. Şimdi de yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Gebze’ye de bir okul yapacağız, Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolümüzü imzaladık. İnşallah açılışını da yine birlikte yapmak nasip olur. Bu başarılı hizmetlerin devamını diliyorum" diye konuştu.
Gebze Ticaret Odası'nın başarılı projelere imza attığını da kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Mesleki eğitimden toplum hizmetlerine, teknolojiden sağlık desteklerine kadar çok geniş bir çerçevede üyelerimize hizmetler sunmaktadır. Ayrıca akrediteli yani 5 yıldızlı bir odadır. Uluslararası düzeyde hizmet verdiğini belgelemiştir yani Gebze Ticaret Odası'nın vermiş olduğu hizmetin standardı Paris, Berlin, Londra’daki odalar hangi seviyede hizmet veriyorsa Gebze Ticaret Odası da o standartta hizmet veriyor" dedi.
Konuşmaların Hisarcıklıoğlu, tesisin kurdelesini keserek, binayı hizmete açtı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.