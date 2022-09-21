“Senin Şehrin, Senin Festivalin” sloganıyla yola çıkan Kocaeli Müzik Festivali geliyor!.”

24-25 Eylül tarihlerinde Emex Otel Açık alanda gerçekleşecek olan Kocaeli Müzik Festivali tümhazırlıklarını tamamladı. 2 gün sürecek olanmüzik şöleni katılımcılara kapılarını 24 Eylül saat 14:30 da açıyor ve 2 gün boyunca sergilenecek tüm performanslar16:00 ile 00:00 arasında seyirciyle buluşacak. Festivalin sanatçı kadrosu oldukça dikkat çekiyor. Ülke çapında tanınmış bir çok ismin 2 gün boyuncasahne alacağı etkinlikte isimler şu şekilde;

24 EYLÜL : maNga, Emir Can İĞREK, Çakal&Reckol, Mary Jane, Şekersiz, DJ I’M YANKİ

25 EYLÜL : Athena, Fatma Turgut, Sagopa Kajmer, Yaşlı Amca, Gül Özgüner Altın – DJ ALİ TAŞ

“ŞEHRİN KENDİ FESTİVALİ SADECE BİR SLOGAN DEĞİL”

Festivalin tüm yönetimi, ülkenin 40 şehrinde aktif, toplamda yıllık ortalama 300 başarılı etkinlik ve operasyona imza atan Kocaeli doğumlu 2 kardeş şirket tarafından yapılmakta. Festival yönetimi mottolarının “Kocaeli daha iyilerini hak ediyor, bu şehrin çocukları olarak bizim hedefimiz,KOCAELİ MÜZİK FESTİVALİ adını büyütmek, şehre ait bir marka oluşturarak uzun yıllar sürecekve şehre yakışan işler yapmak” olduğunu belirtmişlerdir.

“KATILIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME VE DETAYLAR”

Etkinliğe 2 gün boyunca katılımı beklenen yaklaşık 12 bin kişilik müzikseverin mutluluğunu festival yönetimi ön planda tutmakta.

- Özel araçlarıyla gelecek olan katılımcılarını interteks fuar otoparkına yönlendirerek araç kaosunu önleyeceklerini ve otopark alanından festival alanına güvenli bir yürüyüş yolu sağlayacak yönlendirmeleri yapacaklar.

- Profesyonel özel güvenlik ekiplerini etkinlik girişi, etkinlik alanı ve tüm alanlarda olmak üzere katılımcıların hizmetine sunacaklar.

- Etkinlik alanı içerisinde katılımcıların güvenle tüketebilmeleri adına kaliteli ve çeşitli yiyecek içecek marka ve alanları oluşturmuş olacaklar. Bu süreçte katılımcılarımızın iyi vakit geçirebilmesi adına oyun alanları oluşturulacaktır.

- Sağlık konusunda hassas davrandıklarını ve alan içerisinde hazır olacak şekilde bir sağlık ekibi çadırı ve etkinlik alanı kapısında tam donanımlıambulans araçları da hazır bulunacaktır.

- Ulaşım konusunda herkesin evlerine sağlıklı dönebilmeleri için görüşmelerini ve resmi izinlerini tamamlayarak, ilçelere gidecek olan tüm seferlerin gece saat 01:00 a kadar uzatılmış olduğunu paylaşmaktadırlar.

ÖZEL TEŞEKKÜR :

- Festival yönetimi olarak kamu güvenliği hassasiyetimiz konularındabizlere alan içinde ve dışında gerekli önlemlerin alınmasıyla alakalı destek ve yönlendirmeleri esirgemeyen; KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZ başta olmak üzere İZMİT İLÇE EMNİYET ŞUBE ve TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZE en içten teşekkür ve saygılarımızı sunarız.

- Kocaeli’nde bulunan tüm ilçelerimizin sefer saatlerini, katılımcılarımızın huzurla evlerine dönebilmelerini sağlamak adına 1 saat uzatarak gece 01:00’a kadar hizmet vermesini sağlayan; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park yetkilileri ve Kocaeli Ulaşım Daire Başkanlığı yetkililerine en içten saygı ve teşekkürlerimizi sunarız.