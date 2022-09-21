İlçe başkan yardımcısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre Körfez Güney Mahallesi Fetih Caddesinde bulunan bir eldiven imalathanesinde meydana gelen olayda, iş yerine gelen F.C. ve R.C. isimli şahıslar, iş yeri sahibi olan ve Deva Partisi’nin teşkilatlardan sorumlu Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Savaş Taş ile aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, üzerindeki tabanca ile 6 el ateş etti. Bu sırada iş yerinden kaçmaya çalışan Taş, mermilerin kendine isabet etmesi sonucu vurularak ağır yaralandı. Seken mermilerden biri de iş yerinde çalışan İ.K.’nin bacağına isabet etti.

2 kişi gözaltına alındı

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Savaş Taş ve hafif yaralanan İ.K. ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken Taş, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan saldırganlar F.C. ve R.C. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Akraba oldukları öğrenilen iki şüpheli ile Taş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.