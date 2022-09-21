21 Eyl 2022 - 20:33- Asayiş G: 21 Eyl 2022 - 20:36

Metruk binada yangın çıktı, mahallede tansiyon yükseldi

İzmit ilçesinde metruk binada çıkan yangında canını zor kurtaran kişinin vücudunda yanıklar oluştu. Olaya tepki gösteren mahalleli ise "Biz bu akşam bu evi yıkacağız. İsterse ev sahibi şikayet etsin" dedi.
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Olay, saat 14.00 sıralarında Cedit Mahallesi Büyükyılmaz Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. (34) isimli kişinin yaşadığı metruk binada yangın çıktı. B.D. ise can havliyle kendini dışarı attı. Alevlerden kaçarken kolları, alnı ve saçı yanan B.D., mahalle muhtarı tarafından yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Kocaeli Devlet Hastanesi'nin aciline götürüldü. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla da olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

"Biri içeriye ateş atmış olabilir"

Metruk binada çıkan yangın mahallelinin de tepkisine yol açtı. B.D.'nin içtiği sigaranın yangına sebebiyet verdiği iddia edildi. Hastanede tedavi altına alınan B.D. ise polis ekiplerine sigara içmediğini söyleyerek, "Biri içeriye ateş atmış olabilir" dedi.

"Biz bu akşam bu evi yıkacağız"

Mahalle sakinlerinden Hasan Çınar, "Burada ağabey ve kardeş anlaşamıyor. Evleri ne satılıyor, ne de yıkılıyor. Evlerinde psikopat birisi oturuyor, kiracı olduğu da belli değil. Birkaç sefer şikayet etmiştik. Annesi babası da geldi. 'Çocuğumuz rahatsız' dediler" diye konuştu. Metruk binadan rahatsız olduklarını belirten Çınar, "Şahıs, dün akşam benim astsubay yeğenimle tartıştı. Bugün de gitti garezine evi yaktı ve kaçtı. Şuanda hastanedeymiş. Biz bu akşam bu evi yıkacağız. İsterse ev sahibi beni şikayet etsin. Benim 5 katlı binam yangın sebebiyle az daha zarar görüyordu" dedi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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21 Eyl 2022 - 20:33 - Asayiş

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