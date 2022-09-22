22 Eyl 2022 - 09:09- Asayiş G: 22 Eyl 2022 - 09:12

Yan yoldan ana yola uçan otomobil, bariyerleri devirip takla attı

İzmit'te içinde 5 arkadaşın bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde yan yoldan ana yola düşerek takla attı. Ters duran otomobilin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan 5 arkadaşın burunları bile kanamadı.
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Kaza, İzmit ilçesi D-100 Karayolu Yenimahalle İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresinde İstanbul Karayolu Caddesi’nde seyir halinde olan 41 EB 519 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde D-100 Karayolu’na düştü. Düşme esnasında bariyerleri ve korkulukları deviren otomobil, takla atarak ters durdu. Otomobilin içerisinde bulunan 5 arkadaş, kendi imkanlarıyla aracın içinden çıkarken burunları bile kanamadı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışma ve yaralanma olmaması üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinen ayrıldı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemleri alarak yolun yalnızca tek şeridini trafiğe açtı. Çekici yardımıyla takla atan otomobilin çekilmesi ve yolun temizlenmesi üzerine trafik normal seyrine döndü.

Sesi duyup evden çıkarak geldiğini söyleyen mahalle sakini Hasan Cengiz, “Kaza anını görmedim ama herhalde yolda trafiğe sıkışmışlar. Yola sıkışınca da oradan yukarıya, duvarın üzerine çıkmışlar. Oradan da buraya ters takla atmış araba. Allah'tan içindeki 5 kişiye de bir şey olmadı” diye konuştu.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

# Olay, bir, sağlık, kaza, polis

22 Eyl 2022 - 09:09 Kocaeli- Asayiş

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