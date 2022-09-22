22 Eyl 2022 - 09:11- Asayiş G: 22 Eyl 2022 - 09:14

Takla atarak yan yatan aracı vatandaşlar düzeltti

Derince'de iki hafif ticari aracın karıştığı kazada araçlardan biri takla atıp yan yatarak durabildi. Kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada yan yatan aracı vatandaşlar kendi imkanıyla düzeltti. Kazaya sebep olan diğer aracın sürücüsü ise 84 promil alkollü çıktı.
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Kaza, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 43 FE 683 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç sokaktan ana caddeye çıkarken A.S.A. idaresindeki 41 HM 186 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.S.A. ve ailesinin içinde bulunduğu 41 HM 186 plakalı araç, takla atıp yan durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde bulunan sürücü ve yolcular burunları bile kanamadan dışarı çıktı. Yan yatan aracı ise cadde üzerindeki vatandaşlar el birliğiyle iterek düzeltti. Kazadan dolayı yol kenarında bulunan yön tabelası da devrildi. Sıkışan ve yaralanan kimsenin olmadığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeden ayrıldı.

84 promil alkollü çıktı

Öte yandan, 43 FE 683 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü H.Ö.’ye alkolmetre üfletildi. Sürücü, yapılan testte 84 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan H.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

# Araç, Vatandaşlar, sağlık, kaza, polis

22 Eyl 2022 - 09:11 - Asayiş

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