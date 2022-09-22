Takla atarak yan yatan aracı vatandaşlar düzeltti

Kaza, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 43 FE 683 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç sokaktan ana caddeye çıkarken A.S.A. idaresindeki 41 HM 186 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.S.A. ve ailesinin içinde bulunduğu 41 HM 186 plakalı araç, takla atıp yan durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde bulunan sürücü ve yolcular burunları bile kanamadan dışarı çıktı. Yan yatan aracı ise cadde üzerindeki vatandaşlar el birliğiyle iterek düzeltti. Kazadan dolayı yol kenarında bulunan yön tabelası da devrildi. Sıkışan ve yaralanan kimsenin olmadığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeden ayrıldı.
84 promil alkollü çıktı
Öte yandan, 43 FE 683 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü H.Ö.’ye alkolmetre üfletildi. Sürücü, yapılan testte 84 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan H.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.