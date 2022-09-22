Hisarcıklıoğlu başkanların ne kadar para aldığını Kocaeli’de açıkladı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bugün akşam saatlerinde Kocaeli Ticaret Odası tarafından organize edilen istişare toplantısına katıldı. Koto Başkanı Necmi Bulut ev sahipliğinde yapılan toplantıda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan’ın yer aldığı divan üyelerin sorularını yanıtladı. İstişare toplantısının açılış kısmı basına açık olarak gerçekleşirken soru cevapların olduğu istişare kısmı basına kapalı olarak gerçekleşti.

“İSTİŞAREYE ÖNEM VERİYORUZ”

İstişare toplantısında ilk konuşmayı KOTO Başkanı Necmi Bulut gerçekleştirdik. Yaptıkları projeler hakkında bilgiler veren Başkan Bulut, “KOTO olarak istişare toplantılarına önem veriyoruz. Buluşmamızın iş dünyasına yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Bugün burada göstereceğim birlik beraberlik odamıza değer katacaktır. Birliğimizin daim olmasını diliyorum. Yarısı pandemi şartlarında geçen 4 yıllık dönemimizde birçok etkinliğe imza attık.

“TEMSİL HAKKIMIZI HER PLATFORMDA KULLANDIK”

KOTO olarak bizler de üyelerimizin mağduriyetlerini iletmesi adına destek masası kurduk. Temsil görevimizi her platformda kullandık. Üyelerimizi dünya pazarlarında buluşturmak adına ihracat destek ofisi kurduk. Daha önce de ihracat yapmayan ama potansiyeli olan üyelerimizin önünü açtık. İş görüşmeleri etkinliğinde üyelerimiz ile iş insanlarını aynı masada buluşturduk. Üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret edip sektör desteklerini anlattık. Saha araştırmaları kapsamında anketler yapıp üyelerimizin görüşlerini topladık” ifadelerini kullanarak odanın çalışmalarını özetlemeye devam etti.

“SİZLER ADINA DEVLET NİŞANI ALDIM”

Daha sonra söz alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bugün epey programa katıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Sizlerin sıkıntılarını dinlemeden gitmek de olmazdı. Hafta sonu Azerbaycan’daydık Ermenistan’la yaşanan çatışmalarda 79 şehit verilen günün ertesinde sınırdaki Şuşa kentine gittik. 200 işadamıyla birlikte İş Forumu düzenledik, İşgalden kurtarılan Şuşa ve Karabağ’ın yeniden imarına destek verdik. Daha sonrada Cumhurbaşkanı Aliyev’in şahsıma tevdi ettiği Devlet Nişanını almak üzere Bakü’ye geçtik. Bu kıymetli ödülü, camiamız ve sizlerin adına alarak yurda döndük.

“TOGG’UN EN ÖNEMİ TEDARİKÇİLERİNDEN BİRİ KOCAELİ”

60 sene önce yarım kalan milli bir otomobil üretme rüyamız 1 ay sonra gerçeğe dönüşüyor. 29 Ekim’de TOGG fabrikamızı açıyoruz. 2023’ün Mart ayından itibaren de Kocaeli’nin yollarında arabamızı göreceğiz. TOGG’un en önemli tedarikçilerinden biri de Kocaeli’dir. Burada 35 tedarikçimiz bulunuyor. Kocaeli sanayicileri ne kadar mahir olduklarını gösterdiler. Bugün bütün gün Kocaeli’deydik. TOBB Yönetim Kurulu Kocaeli’deydi. Burada yönetim kurulu toplantısı yaptık. Ben burada sizi dinlemek istiyorum.

“TÜM ODA BAŞKANLARI ÇABA GÖSTERDİ”

En zor dönemde hepimiz görev yaptık. Dünyanın başına gelen bu salgın hastalık bizim dönemimizde ortaya çıktı. Bu pandemi döneminde Necmi kardeşim dahil tüm oda başkanların çaba gösterdi. Necmi Kardeşim sizlerin sıkıntılarını her gün bize iletti. Tüm odalardan gelen talepleri toplayıp değerlendirdik. Cumhurbaşkanımıza, bakanlara, bürokratlara ilettim. O ruh halini anlatamam. Müthiş bir çalışma vardı. Odaların niye lazım olduğunu o gün ben de anladım.

NE KADAR MAAŞ ALIYORLAR?

Ben oda başkanlarım çok iyi çalışıyor dediğimde zaman zaman ne kadar maaş alıyorsunuz diye soruyorlar. Bu işler ücretsiz yapılıyor haberiniz olsun. Tam tersine cepten gider. Benim hala cep telefonumun parasını şirket ödüyor. O zaman niye yapıyorsun diye soruyorlar. Ben Kayseriliyim. Bazen Kayseriliyse kesin menfaati vardır diyorlar. Bu işte ticaret var. Vaktimizi gecemizi gündüzümüzü veriyoruz. Karşılığında Ben bir bu dünyanın olduğuna inanıyorum bir de gerçek dünyanın olduğuna inanıyorum. İnsanlara faydalı olacak bir görevdeyiz. Bir kişinin derdini çözdüysek ne mutlu bize. Karşılığı bu. Tüm oda başkanlarımız bu görev anlayışı ile hizmet ediyorlar. Şu dönemde sıkıntılarımız var mı? Var. Sizlerin sorunlarını dinlemeye geldim. Necmi kardeşim sizlerin en iyi şekilde Ankara’da temsil ediyor. Ben de bunlara zevkle şahit oluyorum. Akreditasyon testinde Türkiye odaları arasında ikinci oldunuz. Birlikte rahmet ve bereket vardır. Birbirinizi ötekileştirmeyin” ifadelerini kullandı.