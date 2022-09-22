22 Eyl 2022 - 09:25- Gündem G: 22 Eyl 2022 - 09:39

Hürriyet, belediyecilikteki 41 ayını anlatacak! Akşener'de dinlemeye geliyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 23 Eylül Cuma günü Dolphin AVM Yunus Emre Kültür Merkezi fuaye alanında gerçekleştireceği lansman programıyla İzmit’in sosyal belediyecilikteki 41. ayında hayata geçirilen projeleri vatandaşlara anlatacak

Hürriyet, belediyecilikteki 41 ayını anlatacak! Akşener'de dinlemeye geliyor mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 41 ay boyunca yapılan hizmetleri İzmitlilere anlatacak. Her çalışmasında şeffaflığı, tasarrufu ve vizyoner bakışı önemseyen; kişiye değil tüm İzmitlilere hizmet eden, projelerine halkla birlikte yön veren Başkan Hürriyet, başta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere, siyaset dünyasının geniş katılımıyla Cuma akşamı projelerini anlatacak. 


MERAK AKŞENER LANSMAN İÇİN GELİYOR

Başkan Hürriyet’in İzmit’te başlattığı sosyal belediyecilikteki 41 ayını anlatacağı programa, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılacak. Programa CHP başta olmak üzere siyasi partilerin üst düzey temsilcileri de yoğun katılım gösterecek. Akşener program öncesi, Kocaeli Ticaret Odası eski başkanlarından rahmetli ağabeyi Nihat Gürer’in anısına yapılan Yenişehir Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Nihat Gürer Spor Tesisleri’nin açılışını da gerçekleştirecek.


YUNUS EMRE FUAYE ALANINDA

Seçim vaadinde yer alan projelerini bir bir hayata geçirmeye devam eden, atıl bırakılan alanlara hayat veren, İzmit’te kültür, sanat ve edebiyat alanında çalışmaları eksik etmeyen, üretime ve üreticiye destekleriyle örnek olan, kadın ve çocuklara yönelik çalışmalarıyla ödüller alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 23 Eylül Cuma akşamı saat 18.00’de Karabaş Mah. Hafız Binbaşı Cd. Dolphin AVM Yunus Emre K.M. Fuaye Alanında gerçekleşecek olan lansman programına tüm İzmitlileri bekliyor.

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22 Eyl 2022 - 09:25 - Gündem

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