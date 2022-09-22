22 Eyl 2022 - 09:34- Eğitim G: 22 Eyl 2022 - 09:37

Şayir, Türkiye 3.’sünü ağırladı   

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Minikler Geleneksel Düzenlemeli Dal Türkiye 3.’sü; Polisan Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü Öğrencileri Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in misafiri oldular.   

Şayir, Türkiye 3.’sünü ağırladı    mask
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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta Balıkesir’de düzenlenen halk oyunları yarışmalarında, Minikler Geleneksel Düzenlemeli Dal Türkiye 3.’sü olan Polisan Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü öğrencileri Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in misafiri oldu.  

ŞAYİR, KONUKLARINI MAKAMINDA AĞIRLADI 

Ziyarete Dilovası İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Polisan Ortaokulu Müdürü Bahtiyar Yılmaz, Müdür Yardımcısı Hakan Akçelik, Polisan Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Tekin Dursun, yöneticileri Diliskelesi Mahalle Muhtarı Mehmet Özay ve Cemil Daşdemir ve yarışmaya katılarak dereceye giren öğrencilerden bir gurup katıldı.  

"POLİSAN’IN BAŞARISI BİZLERİ GURULANDIRDI" 

Polisan Ortaokulu Halk oyunları ekiplerinin yarışmada aldıkları başarılarla gurur duyduğunu belirten Başkan Şayir, “Polisan Ortaokulu Halk Oyunları ekibinin başarıları her dönem bizleri gururlandırmıştır. Bugüne kadar, aldıkları ödüller ile adından sıkça söz ettiren Polisan Ortaokulu’nun başarılarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitime verdiğimiz desteğin yanında öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alanda aldıkları başarılar bizlerin doğru yolda olduğunu gösteriyor. Dilovası Belediyesi olarak; bundan önce de, bundan sonra da eğitim başta olmak üzere, öğrencilerimizin kültürel ve sportif faaliyetlerine destek olmak ve onların başarılarına ortak olmak en büyük görevimiz olacaktır. Ayrıca; Polisan Ortaokulu’nun başarılarında katkısı olan Polisan Holding’e de eğitime ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum” dedi. 
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22 Eyl 2022 - 09:34 - Eğitim

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