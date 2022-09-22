Fitch, TCMB'nin faiz kararıyla ilgili beklentisini açıkladı!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yetkilisi, TCMB’nin Türkiye'de faizleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında artırma yoluna gideceğini beklediklerini ifade etti. Yani Fitch seçime kadar TCMB'nin faizleri sabit tutmasını bekliyor.
"SEÇİMDEN SONRA FAİZ ARTACAK"
Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’nın emtia fiyatları, enflasyon ve artan faiz oranlarına ilişkin webinarda konuşan Fitch yetkilisi, Türkiye’de faizlerin seçimlerden sonra artırılmasını beklediklerini söyledi.
Öte yandan Fitch, 2022 yılı büyüme tahminini Türkiye için yükseltmişti.
Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını “Arz Şokları ve Enflasyon Dünya Ekonomisini Sert Bir Şekilde Vuruyor” başlığıyla yayımlayan Fitch, Türkiye ekonomisinin güçlü tüketim ve ihracat artışıyla bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir şekilde büyüdüğünü belirtmişti.
Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,2, 2023 ve 2024'te yüzde 2,9'ar büyümesinin beklendiği kaydedilmişti.
Fitch, haziran ayında yaptığı tahminlerde, Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,5, 2023'te yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,9 büyüyeceğini öngörmüştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.