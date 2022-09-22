22 Eyl 2022 - 09:43- Ekonomi G: 22 Eyl 2022 - 09:46

Fitch, TCMB'nin faiz kararıyla ilgili beklentisini açıkladı!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yetkilisi, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili açıklamalarda bulunurken faiz artışlarının seçimden sonra geleceğini öngördü.

Fitch, TCMB'nin faiz kararıyla ilgili beklentisini açıkladı! mask

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yetkilisi, TCMB’nin Türkiye'de faizleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında artırma yoluna gideceğini beklediklerini ifade etti. Yani Fitch seçime  kadar  TCMB'nin faizleri sabit tutmasını bekliyor.

"SEÇİMDEN SONRA FAİZ ARTACAK"

Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’nın emtia fiyatları, enflasyon ve artan faiz oranlarına ilişkin webinarda konuşan Fitch yetkilisi, Türkiye’de faizlerin seçimlerden sonra artırılmasını beklediklerini söyledi.

Öte yandan Fitch, 2022 yılı büyüme tahminini Türkiye için yükseltmişti.

Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını “Arz Şokları ve Enflasyon Dünya Ekonomisini Sert Bir Şekilde Vuruyor” başlığıyla yayımlayan Fitch, Türkiye ekonomisinin güçlü tüketim ve ihracat artışıyla bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir şekilde büyüdüğünü belirtmişti.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,2, 2023 ve 2024'te yüzde 2,9'ar büyümesinin beklendiği kaydedilmişti.

Fitch, haziran ayında yaptığı tahminlerde, Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,5, 2023'te yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,9 büyüyeceğini öngörmüştü.

# Fitch, bir

22 Eyl 2022 - 09:43 - Ekonomi

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