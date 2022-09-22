Ustalar Ayakkabı yenilendi: Değişmeyen tek şey kalitesi

ÇOK DAHA ŞIK HALE GELDİ

İzmit Fethiye Caddesi’nde hizmet veren ve ilimizin en köklü ayakkabı mağazalarından olan Ustalar Ayakkabı, yıllardır kalitesinden ödün vermeden bugünlere geldi. Kocaeli’de aynı yerde yarım asrı deviren ender markalardan olan Ustalar Ayakkabı, yeni sezona girerken mağazada bazı değişiklikler de yaptı. Giriş, zemin ve asma katıyla kadın-erkek abiyeden, spor modellere yüzlerce çeşit ayakkabı ve markanın yer aldığı Ustalar Ayakkabı, yeni görünümüyle hem daha şık hale gelirken, hem de daha çok ürün sergileme imkanına kavuştu.

İNDİRİM REYONU İNANILMAZ

Ustalar Ayakkabı’da yeni sezonda birbirinden renkli, her yaştan ve her zevke hitap eden ayakkabı ve bot çeşitleri dikkat çekiyor. Mağaza yönetimi ayrıca yeni sezonla birlikte bay ve bayan hakiki deri modellerden oluşan indirim reyonlarını da mağaza içinde müşterilerin hizmetine açtı. Bu bölümdeki ürünlerin stoklarla sınırlı olduğu belirtilirken, kadın ayakkabıların 200 ₺’den, erkek ayakkabıların 299 ₺’den başladığı belirtildi. Detaylı bilgi 0 (262) 321 50 51 numaralı telefondan alınabilir.