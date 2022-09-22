SEDAŞ, milli ekonomiye katkı sağlayacak Bakım ve Geri Kazanım Merkezinin açılışını gerçekleştirdi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), sürdürülebilir kalkınma hedefiyle çevreci dostu çalışmalarına hız verdi. SEDAŞ Üst Yönetim ekibi, departman müdürleri ve bağlı çalışanların katılımı ile açılışı yapılan Sakarya’daki genel merkezde bulunan Malzeme Bakım ve Geri Kazanım Merkezi’nde arızalı durumdaki eski ürünler, mekanik veya elektronik bakımlarla yeniden kullanılabilir hale getiriliyor. Böylelikle atık oluşumları en aza indirilirken onarılan malzemelerin tekrar hizmete alınmasıyla ülke ekonomisine milyonlarca liralık katma değer yaratılıyor.

Bir senelik malzeme bakım çalışmaları sadece iki ayda bitiriliyor

Geçtiğimiz günlerde devreye alınan, 600 metrekare alana kurulu SEDAŞ Malzeme Bakım ve Geri Kazanım Merkezi’nde 20 farklı türdeki malzeme, bakım ve onarımların ardından yeniden kullanılıyor. Endüstriyel boyahane, 10 tonluk tavan vinci, transformatör kurutma fırını, 20 tonluk atık siloları gibi olanaklara sahip merkezde, 7 uzman görev alıyor. Her yıl 100 adet hücre, kesici ve 110 adet trafonun işlem görmesi planlanırken normal koşullara göre bir senede gerçekleşecek çalışmaların merkez sayesinde iki ay içinde tamamlanacağı belirtildi. Merkezdeki geri dönüşüm çalışmaları sayesinde SEDAŞ tarafından iki ayda 653 bin lira değerinde tasarruf sağlanacağı ve bir yıl içinde ise 6 milyon TL tutarın milli ekonomiye kazandırılacağı açıklandı.

Çok amaçlı Ar-Ge atölyesi hizmete açıldı

SEDAŞ Malzeme Bakım ve Geri Kazanım Merkezi binasının içinde “Fikrinle işine değer kat” mottosuyla Ar&Ge atölyesi de bulunuyor. Atölyede SEDAŞ mühendisleri ve saha çalışanlarının katılımlarıyla proje çalışmalarına destek verilecek. Arge ekibinin liderliğinde Ar&Ge envanter yönetimi, ölçümleme, donanım tasarım ve üretimi ile test çalışmaları yapılacak. 3 boyutlu yazıcıların kullanılacağı mekânda prototip ürün showroomu, akım gerilim varyakları ile mekanik ve elektronik test alanı bulunurken ayrıca paydaş toplantıları, tüm çalışanların yer aldığı çalıştaylar, fikir atölyeleri, yazılım ve tasarım çalışmaları da gerçekleştirilecek.

“Milli servetimize milyonlarca liralık destek sunuyoruz”

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, Malzeme Bakım ve Geri Kazanım Merkezi ve Ar&Ge Atölyesi’ndeki çalışmaların önemine değindi. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Global Compact üyesi olarak çevresel ve toplumsal taahhütleri yerine getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Odyakmaz; “Merkezimizdeki geri dönüşüm çalışmaları sayesinde milli servetimize milyonlarca liralık ekonomik değer sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Sahada kullanılıp arızalanan malzemelerimizi yeniden kullanıma kazandırarak böylesi büyük bir tasarruf sağlarken aynı zamanda atık oluşumunu da minimum seviyeye çekiyoruz. Bunlarla birlikte verimlilik, inovasyon, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda da örnek uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Merkezimiz bünyesinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Ar&Ge atölyesiyle de hem şirketimize hem 20 bin metrekarelik hizmet bölgemize hem de ülkemize katma değer yaratan projeler geliştirmeye devam edeceğiz. SEDAŞ olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla daha fazla başarılı çalışmaya imza atacağız” dedi.

Açılışın ardından binayı gezen SEDAŞ yöneticileri, üst düzey donanıma sahip teknolojik cihazları yerinde inceleyerek detaylı bilgi edindiler.