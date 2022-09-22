Destekten yararlanmak isteyen çiftçiler başvuru merkezlerine akın etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirdiği projeyle, yaklaşık 14 bin çiftçiye 2 milyon litre tamamı hibe mazot ve 3 bin üreticiye yüzde 75 hibeli bin 300 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlıyor. Çiftçilerin büyük ilgi gösterdiği destekler için taleplerin alınmaya başlandığı ilk günlerde, başvuru merkezlerinde yoğunluk yaşandı.
86 milyon TL destek
Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık işleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde, mazot için 60 milyon TL, yem bitkisi tohumu için de 26 milyon TL olmak üzere, çiftçilere toplam 86 milyon TL değerinde destek sağlanıyor. Önceki yıllarda tohum için verilen yüzde 50 hibe desteğinin yüzde 75’e çıkarılması, üreticiler tarafından sevinçle karşılandı.
Son başvuru tarihi 30 Eylül
Başvurular, 30 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin istenen belgelerle birlikte kendisinin müracaat etmesi gerekiyor. Her ilçe ve mahalle için belirlenen farklı başvuru günleri, çiftçilere SMS yoluyla bildiriliyor. Desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler, 2022 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgesi ve hayvan işletme tescil belgeleriyle belirlenen yerlere müracaat edebilecek. Belgelerini, 30 Haziran 2022’ye kadar ziraat odalarında güncellemiş olan çiftçiler, mazot desteğinden yararlanabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatansever - Mazotu gübreyi ilacı tohumu belediye verir sonra satarken herşeye zam geldi deyip 3 katına çıkarırlar.
Hiç kimse zorluklardan bir parça da olsa üzerine almıyor. Herkes ekonomik bozukluktan oluşan zararını bir altındakine yaslıyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.