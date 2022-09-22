22 Eyl 2022 - 11:43- Gündem G: 22 Eyl 2022 - 11:45

Destekten yararlanmak isteyen çiftçiler başvuru merkezlerine akın etti

Kocaeli'de 2 milyon litre tamamı hibe mazot ve yüzde 75 hibeli bin 300 ton yem bitkisi tohumu desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, başvuru merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor.
Destekten yararlanmak isteyen çiftçiler başvuru merkezlerine akın etti mask

Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi'nin, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirdiği projeyle, yaklaşık 14 bin çiftçiye 2 milyon litre tamamı hibe mazot ve 3 bin üreticiye yüzde 75 hibeli bin 300 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlıyor. Çiftçilerin büyük ilgi gösterdiği destekler için taleplerin alınmaya başlandığı ilk günlerde, başvuru merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

86 milyon TL destek

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık işleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde, mazot için 60 milyon TL, yem bitkisi tohumu için de 26 milyon TL olmak üzere, çiftçilere toplam 86 milyon TL değerinde destek sağlanıyor. Önceki yıllarda tohum için verilen yüzde 50 hibe desteğinin yüzde 75’e çıkarılması, üreticiler tarafından sevinçle karşılandı.

Son başvuru tarihi 30 Eylül

Başvurular, 30 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin istenen belgelerle birlikte kendisinin müracaat etmesi gerekiyor. Her ilçe ve mahalle için belirlenen farklı başvuru günleri, çiftçilere SMS yoluyla bildiriliyor. Desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler, 2022 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgesi ve hayvan işletme tescil belgeleriyle belirlenen yerlere müracaat edebilecek. Belgelerini, 30 Haziran 2022’ye kadar ziraat odalarında güncellemiş olan çiftçiler, mazot desteğinden yararlanabilecek.

# tarafından, Büyükşehir Belediyesi

22 Eyl 2022 - 11:43 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.982.104 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vatansever - Mazotu gübreyi ilacı tohumu belediye verir sonra satarken herşeye zam geldi deyip 3 katına çıkarırlar.

Hiç kimse zorluklardan bir parça da olsa üzerine almıyor. Herkes ekonomik bozukluktan oluşan zararını bir altındakine yaslıyor.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 22 Eylül 12:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Kargo firmasında çalışacak, İzmit-Bekirpaşa-Derince  bölgesinde ikamet eden emekli şoförler  aranıyor.

05498085270

ELEMANLAR ARANIYOR

Çelik konst.  Fabrikamızda çalışacak ;  Yardımcı eleman alınacaktır.  (İş deneyim bilgisi olan ) Not: Körfez istikametinden servisimiz vardır...

0532 169 67 41  ARS ARITMA ÇELİK LTD.ŞTİ.

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gıda kolisi satın alınacak mask
Gıda kolisi satın alınacak
Giyim ve giyim eşyası ile koruyucu donanım satın alınacak mask
Giyim ve giyim eşyası ile koruyucu donanım satın alınacak
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak mask
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü reklam levhalarını açık artırma ile kiraya veriyor mask
Karayolları Genel Müdürlüğü reklam levhalarını açık artırma ile kiraya veriyor
Derince’ye gençlik merkezi inşa edilecek mask
Derince’ye gençlik merkezi inşa edilecek
Başkan Söğüt, Hacı Osman Mahallesi’nde vatandaşları dinledi mask
Başkan Söğüt, Hacı Osman Mahallesi’nde vatandaşları dinledi
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL