İzmit'te yangın paniği! Alev topuna döndü

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Yangın, İzmit ilçesinde bulunan Hatipköy Mahallesi Yalçınlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 41 KK 564 plakalı otomobilden alevler yükseldi. Otomobil kısa sürede alev topuna dönerken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.