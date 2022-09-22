Karayolları Genel Müdürlüğü reklam levhalarını açık artırma ile kiraya veriyor

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü otoyol ağında kamulaştırma sahası içerisinde muhtelif kilometrelerde toplam 35 adet ve 2800 m² reklam levhası tesis edilerek kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.ve 47. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
İhale şartnamesi, Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Bakım ve İşletme Şubesi Müdürlüğünden temin edilebilecek. İhale 13 Ekim 2022 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü A Blok Küçük Toplantı Salonunda yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.