Ordu Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversite'nin Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere 40 Öğretim Üyesi alacak. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve ilgili mevzuattaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Adayların, www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Başvurular ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

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