Başkan Bulut’tan açıklama: Üye listeleri askıya çıktı

Başkan Bulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan Yönetmelikler kapsamında; Odamızın ‘meslek komitesi asil ve yedek üye seçimleri ile meclis üyesi asil ve yedek üye seçimleri’ 8 Ekim 2022 Cumartesi günü, Odamız hizmet binasında gerçekleştirilecektir. Seçim Kurulu tarafından onaylanan listeler 22-23-26 Eylül 2022 tarihlerinde (3 tam iş günü) Odamız binasında askıda olacaktır. Seçimde oy kullanacak tüzel kişi temsilcileri şirketi temsili yetkili olduklarını gösteren belgeyi Odamız Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurarak veya MERSİS Sistemine e-devlet şifreleri ile giriş yaparak temin edebilirler” ifadelerine yer verdi.