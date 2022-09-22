SÜPER bir sezon olsun!

Son yılların en mücadeleci, en çetin Süper Amatör Ligi’nde yeni sezon başlıyor. Açılış maçı A Grubu’na ait olacak ve Alikahyaspor ile Köseköy Ateşspor takımları Cephanelik Stadı’nda 3 puan mücadelesi verecek. Bu akşamki (Cuma) mücadele saat 19.00’da başlayacak. KASKF Başkanı Murat Aydın ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlara başarı dileğinde bulundu.
SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU 1. HAFTA
23 EYLÜL CUMA (Bugün):
19:00 Alikahya-Köseköy Ateş Cephanelik
24 EYLÜL CUMARTESİ:
15:00 Karamürsel-Çınarlı Karamürsel
17:00 Dilovası Bel.-B.Damlar Tavşancıl St.
17:00 Beylikbağı-Bağdat Beylikbağı
17:00 Arslanbey O.S.-S.Doğan Arslanbey
17:00 Bekirderespor-Çayırova Cephanelik
SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU 1. HAFTA
25 EYLÜL PAZAR
14:00 Suadiye-Başiskele B. Arslanbey
15:00 Hisareyn-Ç.Menderes Hisareyn
15:00 Hereke Yıldız-K.Güneş Hereke St.
16:00 Arslanbey GB-İhsaniye Arslanbey
17:00 Derince-Darıca Kültür Derince
17:00 Doğantepe-Gültepe Ömer H.D.
19:00 Diliskelesi-Mert Tavşancıl
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.