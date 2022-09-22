SÜPER bir sezon olsun!

Son yılların en mücadeleci, en çetin Süper Amatör Ligi’nde yeni sezon başlıyor. Açılış maçı A Grubu’na ait olacak ve Alikahyaspor ile Köseköy Ateşspor takımları Cephanelik Stadı’nda 3 puan mücadelesi verecek. Bu akşamki (Cuma) mücadele saat 19.00’da başlayacak. KASKF Başkanı Murat Aydın ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlara başarı dileğinde bulundu.

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU 1. HAFTA

23 EYLÜL CUMA (Bugün):

19:00 Alikahya-Köseköy Ateş Cephanelik

24 EYLÜL CUMARTESİ:

15:00 Karamürsel-Çınarlı Karamürsel

17:00 Dilovası Bel.-B.Damlar Tavşancıl St.

17:00 Beylikbağı-Bağdat Beylikbağı

17:00 Arslanbey O.S.-S.Doğan Arslanbey

17:00 Bekirderespor-Çayırova Cephanelik

SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU 1. HAFTA

25 EYLÜL PAZAR

14:00 Suadiye-Başiskele B. Arslanbey

15:00 Hisareyn-Ç.Menderes Hisareyn

15:00 Hereke Yıldız-K.Güneş Hereke St.

16:00 Arslanbey GB-İhsaniye Arslanbey

17:00 Derince-Darıca Kültür Derince

17:00 Doğantepe-Gültepe Ömer H.D.

19:00 Diliskelesi-Mert Tavşancıl