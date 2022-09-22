22 Eyl 2022 - 13:59- Spor G: 22 Eyl 2022 - 14:00

SÜPER bir sezon olsun!
SÜPER bir sezon olsun! mask

Son yılların en mücadeleci, en çetin Süper Amatör Ligi’nde yeni sezon başlıyor. Açılış maçı A Grubu’na ait olacak ve Alikahyaspor ile Köseköy Ateşspor takımları Cephanelik Stadı’nda 3 puan mücadelesi verecek. Bu akşamki (Cuma) mücadele saat 19.00’da başlayacak. KASKF Başkanı Murat Aydın ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlara başarı dileğinde bulundu.

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU 1. HAFTA

23 EYLÜL CUMA (Bugün):

19:00   Alikahya-Köseköy Ateş         Cephanelik

24 EYLÜL CUMARTESİ:

15:00   Karamürsel-Çınarlı                 Karamürsel

17:00   Dilovası Bel.-B.Damlar          Tavşancıl St.

17:00   Beylikbağı-Bağdat                 Beylikbağı

17:00   Arslanbey O.S.-S.Doğan       Arslanbey

17:00   Bekirderespor-Çayırova         Cephanelik

SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU 1. HAFTA

25 EYLÜL PAZAR

14:00   Suadiye-Başiskele B.                        Arslanbey

15:00   Hisareyn-Ç.Menderes            Hisareyn

15:00   Hereke Yıldız-K.Güneş         Hereke St.

16:00   Arslanbey GB-İhsaniye         Arslanbey

17:00   Derince-Darıca Kültür           Derince

17:00   Doğantepe-Gültepe                Ömer H.D.

19:00   Diliskelesi-Mert                      Tavşancıl

# ile, başkanı, Dilovası, Futbol

22 Eyl 2022 - 13:59 - Spor

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