Gürel ve Kolaylı yine göğsümüzü kabarttı

İzmitli ralli pilotları Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı ikilisi 39’uncusu düzenlenen 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. Yarışı olan Kocaeli Rallisi’nde de fırtına gibi estiler. Oğuz Gürsel Ralli Kupası’nda Levent Şapçılar- Deniz Gümüş’ün ardından kendi şehirlerinde ikinci olan Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı TOSFED Kupası genel klasmanda 0.5 puan farkla liderliğini sürdürdü.

SON İKİ YARIŞ!

9 etapta gerçekleştirilen yarışlarda oldukça etkileyici bir sürüş gerçekleştiren Castrol Ford Team Türkiye Takımı sporcuları Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı tüm konsantrasyonlarını 15-16 Ekim’de gerçekleşecek olan İzmir Ege Rallisi’ne çevirdi. Sezon ise 12-13 Kasım’daki İstanbul Rallisi ile sona erecek. Pilotlarımız Gürel ve Kolaylı, TOSFED Kupası’nı Kocaeli’ye getirmek istediklerini ifade ettiler.