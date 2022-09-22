Gürel ve Kolaylı yine göğsümüzü kabarttı

İzmitli ralli pilotları Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı ikilisi 39’uncusu düzenlenen 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. Yarışı olan Kocaeli Rallisi’nde de fırtına gibi estiler. Oğuz Gürsel Ralli Kupası’nda Levent Şapçılar- Deniz Gümüş’ün ardından kendi şehirlerinde ikinci olan Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı TOSFED Kupası genel klasmanda 0.5 puan farkla liderliğini sürdürdü.
SON İKİ YARIŞ!
9 etapta gerçekleştirilen yarışlarda oldukça etkileyici bir sürüş gerçekleştiren Castrol Ford Team Türkiye Takımı sporcuları Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı tüm konsantrasyonlarını 15-16 Ekim’de gerçekleşecek olan İzmir Ege Rallisi’ne çevirdi. Sezon ise 12-13 Kasım’daki İstanbul Rallisi ile sona erecek. Pilotlarımız Gürel ve Kolaylı, TOSFED Kupası’nı Kocaeli’ye getirmek istediklerini ifade ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.