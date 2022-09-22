22 Eyl 2022 - 23:59- Spor G: 22 Eyl 2022 - 14:02

Kupa zaferi ile beraber 3’te 3 bekliyoruz!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kupa zaferi ile beraber 3’te 3 bekliyoruz! mask
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Üst üste 3 maçını berabere tamamlayan Kocaelispor, yarın Uşakspor ile karşılaşacak. Mali anlamda kriz yaşayan ve son anda takımı toparlayan rakibi karşısında sahaya mutlak 3 puan parolası ile çıkacak olan yeşil siyahlılar devam eden süreçte Ayvalıkgücü ile kupada, Balıkesirspor ile sahasında ve Pazarspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yakın vadedeki hedef 3’te 3 yapmak

YALÇIN YOK, BEYKAN OYNAYACAK, ATİLA KADROYA

Kocaelispor’da Uşakspor maçının hazırlıkları sona erdi. Takım bugün karayolu ile Uşak’a gidecek maçı beklemeye başlayacak. Takımda Yalçın dışında eksik yok. Hafta arasında hastalanan ve Konak Hastanesi’nde kısa bir süre yatarak tedavi gören Beykan da sahadaki yerini alabilecek. Gözler ise Atila’da olacak. Takımla birlikte çalışmalara başlayan deneyimli sol bekin kadroya alınması bekleniyor.

PUAN KAYBINDA YOLLAR AYRILACAK

Üst üste 3 beraberlik alarak hayal kırıklığı yaratan takımda tartışmaların odağındaki isim ise Teknik Direktör Fırat Gül… Gerek oyuncu tercihleri, gerek hamleleri, gerekse de Buca maçının ikinci yarısındaki negatif futbolu ile tepkileri üzerine çeken Gül, olası beraberlikte görevi bırakacak.

TAHMİNİ 11

Takımın Gökhan, Mehmet Yılmaz, Mehmet Sak ya da Atila, Diogo, Alpay, İlyas Kubilay, Yusuf Cihat, Samed Ali ya da Cem, Beykan, Tayfun ve Okan 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Uşak 1 Eylül Stadı’ndaki saat 16.00’da başlayacak ve maçı Kocaeli TV canlı olarak yayınlayacak.

# ile, bir, Kocaelispor

22 Eyl 2022 - 23:59 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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