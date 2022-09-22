Bizim kızlar için yarın hep birlikte Atatürk’e !

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan eski Süper Lig temsilcimiz İzmit Belediyespor’un sezonu başlıyor. İlk rakip Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor olacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maç yarın oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak

TAMAMI YENİ

Yeni sezona yaptığı 11 transferle giren temsilcimiz İzmit Belediyespor, kısıtlı sürede iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Bir aylık süreçte dört hazırlık maçı yapan ve Türkiye Kadınlar Federasyon Kupası’na katılan ekip iyi form tuttu. Periler sezonun ilk maçına yarın çıkıyor. Atatürk Spor Salonu’nda Balıkeskir ekibi Gürespor’u ağırlayacak olan kızlar sezona galibiyet ile başlamak istiyor. Saat 16.00’da başlayacak olan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Youtube sayfası naklen yayınlanacak.

YENİ AMERİKALI KYM ROYSTER

Geçen sezondaki kadrosundaki tüm basketbolcularla yolları ayıran İzmit ekibini bu sezon da Fırat Okul çalıştıracak. Mavi Yeşillilerde Senay Zeybek, Öykü Taşkın, Nur Sezen Yavuz, Kardelen Gezgin, Ezgi Manlacı, Derya Kavak, Deniz Aygül, Candide Öztürk, Betül Pehlivan ve Betül Erkoyuncu ile takıma son olarak katılan Amerikalı pivot Kym Royster yer alacak. Takımda öncelikli hedef Play-Off. Sezon içindeki duruma göre yapılacak hamlelerle Süper Lig’e çıkılması için çaba sarf edilecek.

TAMAMEN LİGE ODAKLANDIK

İzmit Belediyespor Eskişehir’deki Federasyon Kupası maçlarında çeyrek finalde elendi. Grup aşamasını 2 galibiyet, 1 yenilgiyle ikinci sırada bitiren periler, çeyrek finalde Elazığ İl Özel İdare’ye 73-59 kaybetti. Koç Fırat Okul, kupaya erken veda ettiklerini belirterek, “Tüm konsantrasyonumuzu lige bıraktık. İyi bir başlangıç yaparak devamını getireceğiz, inşallah Süper Lig’e döneceğiz” dedi.

İZMİT BELEDİYE’NİN YENİ SEZON FİKSTÜRÜ

1. HAFTA: Edremit Güre

2. HAFTA: Emlak Konut G.(D)

3. HAFTA: Botaş Gelişim

4. HAFTA: Elazığ Basketbol (D)

5. HAFTA: Urla Belediye

6. HAFTA: Antalya Güneşi (D)

7. HAFTA: HDI Sigorta Yalova

8. HAFTA: Çeşme Basketbol (D)

9. HAFTA: Fenerbahçe Gelişim

10. HAFTA: DİBA (D)

11. HAFTA: Elazığ İl Özel İdare

12. HAFTA: Boğaziçi Basket (D)

13. HAFTA: Tarsus Belediyesi

14. HAFTA: Turgutlu Bel. (D)

15. HAFTA: Karşıyaka Çarşı