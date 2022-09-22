Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası başlıyor

Spor Kenti Kocaeli’nde birçok spor dalında ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyona ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Karate 1 Seri A Şampiyonası için hazır. Türkiye Karate Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası, 23-24-25 Eylül tarihlerindeKocaeli’de gerçekleştirilecek. İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenecek şampiyonaya 75 ülkeden 1095 sporcunun katılımı beklenirken, ülkemizden de 53’ü milli olmak üzere 136 sporcu müsabakaya çıkacak.
ŞAMPİYONAYA YOĞUN KATILIM
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 100’ün üzerinde düzenlediği ulusal ve uluslararası spor organizasyonlardan bir yenisi olan Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası’na dünyanın birçok yerinden sporcu katılacak. Şampiyonaya katılan ülkeler: Arnavutluk, Cezayir, Andorra, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kamerun, Kanada, Şili, Çin Taipi, Kosta Rika, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, İngiltere, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Çin, Macaristan, Hindistan, İrlanda, İran İslam Cumhuriyeti, İsrail, İtalya, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Letonya, Libya, Lüksemburg, Malezya, Meksika, Fas, Hollanda, Yeni Zelanda, Nijer, Kuzey Makedonya, Norveç, Umman, Pakistan, Filistin, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Romanya, İskoçya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Özbekistan, Venezuela.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.