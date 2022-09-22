22 Eyl 2022 - 14:03- Spor G: 22 Eyl 2022 - 14:04

Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası başlıyor
Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası başlıyor mask

Spor Kenti Kocaeli’nde birçok spor dalında ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyona ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Karate 1 Seri A Şampiyonası için hazır. Türkiye Karate Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası, 23-24-25 Eylül tarihlerindeKocaeli’de gerçekleştirilecek. İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenecek şampiyonaya 75 ülkeden 1095 sporcunun katılımı beklenirken, ülkemizden de 53’ü milli olmak üzere 136 sporcu müsabakaya çıkacak.

ŞAMPİYONAYA YOĞUN KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 100’ün üzerinde düzenlediği ulusal ve uluslararası spor organizasyonlardan bir yenisi olan Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası’na dünyanın birçok yerinden sporcu katılacak. Şampiyonaya katılan ülkeler: Arnavutluk, Cezayir, Andorra, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kamerun, Kanada, Şili, Çin Taipi, Kosta Rika, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti,  Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, İngiltere, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Çin, Macaristan, Hindistan, İrlanda, İran İslam Cumhuriyeti, İsrail, İtalya, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Letonya, Libya, Lüksemburg, Malezya, Meksika, Fas, Hollanda, Yeni Zelanda, Nijer, Kuzey Makedonya, Norveç, Umman, Pakistan, Filistin, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Romanya, İskoçya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Özbekistan, Venezuela.

 

# bir, Büyükşehir Belediyesi, polis

22 Eyl 2022 - 14:03 - Spor

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