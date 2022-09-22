TÜİK, tarımsal girdi fiyatlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Temmuz’a ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini (Tarım-GFE) açıkladı.Buna göre, Tarım-GFE 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 83,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 133,41 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 79,72 artış gerçekleşti.

MAL VE HİZMET ENDEKSİ

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,44 artış gerçekleşti.Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 82,16, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 141,75 artış gerçekleşti.

GÜBREDEKİ YILLIK ARTIŞ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 33,90 ile veteriner harcamaları ve yüzde 51,82 ile tohum ve dikim materyali oldu.Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 234,88 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 201,13 ile enerji ve yağlar oldu.Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,22 ile hayvan yemi ve yüzde 1,50 ile makine bakım masrafları oldu.Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,57 ile malzemeler ve yüzde 6,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise yüzde 4,72 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,28 ile diğer mal ve hizmetler oldu.