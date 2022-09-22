22 Eyl 2022 - 14:07- Gündem G: 22 Eyl 2022 - 14:10

TOKİ İlimtepe konutlarının 1. Etap ihalesi 13 Ekim’de

Körfez İlimtepe’de 3 yıldır bitirilemeyen 1.500 konutluk projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a soran İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, bakanlıktan gelen cevabı paylaştı. Projenin 1. Etabının ihalesi 13 Ekim’de, 2. Etabının ihalesi ise 26 Ekim’de yapılacak
TOKİ İlimtepe konutlarının 1. Etap ihalesi 13 Ekim’de mask
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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Körfez İlimtepe’de TOKİ tarafından başlatılan ancak hala bitirilemeyen 1.500 konutluk projeyi TBMM gündemine taşımış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması için soru önergesi vermişti. Türkkan’ın 8 soruluk önergesine cevap veren Bakan Kurum, konutlarla ilgili yapılacak yeni ihaleye ait tarih belirtti. Bakan, 1.Etap 496 konutun yeniden ikmali için 13 Ekim 2022, 2.Etap 1010 konut için ise 26 Ekim 2022 tarihinde ihale yapılacağını söyledi.

KURUM: MAĞDURİYET SÖZ KONUSU DEĞİL

Türkkan, “TOKİ sosyal konut projelerinde konut satış fiyatlarının projenin ihalesi yapıldıktan sonra ve ihale bedeli dikkate alınarak belirlendiğini ve kar amacı güdülmediğini ifade eden Bakan Kurum,vatandaşların mağdur olmasının söz konusu olmadığını söyledi. Cevabında bu ifadeyi kullanan Kurum, aradan geçen 3 yıllık süre zarfı nedeniyle hak sahiplerinin bugüne kadar yaşadığı ve yapılması düşünülen yeni ihale sürecine kadar yaşayacakları mağduriyetin nasıl giderileceği yönündeki sorumuzu cevapsız bıraktı” dedi.

“FİRMA, TASFİYE KARARINI AÇIKLAMIŞ”

Türkkan, önergesinde, “Körfez İlimtepe'de yaklaşık 3 yıl önce TOKİ tarafından 1.500 Sosyal Konut Projesi başlatılmış, kura aşamasında hak kazanan vatandaşlardan daire tipine göre 500 TL ile 1.000 TL arasında değişen oranlarda bedel toplanmıştır. Aynı dönemde başlayan projeler (Tuzla, Gebze, Sekbanlı, Sepetçi) bitirilmesine ve aradan 3 yıl geçmesine rağmen İlimtepeProjesi'nde yüklenici firma, artan maliyetleri gerekçe göstererek TOKİ 2. Etabı için tasfiye hakkını kullanma kararını açıklamış, 23 ay taahhütlü olan proje, ihale tarihinden 12 ay geçmesine rağmen %15 tamamlanma oranının altında kaldığından sözleşme fesih maddesini talep etmiştir. Bu durum projede hak sahibi olan 1.500 dar gelirli vatandaşın mağdur edilmesine yol açmıştır” dedi.

BAKANLIKTAN GELEN CEVAP

Bakanlıktan gelen cevapta ise, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından uygulaması hayata geçirilen "Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yarımca Mahallesi, İlimtepe Mevkii 2.Etap 1010 Adet Konut, 24 adet dükkan ve 1 adet cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi” ile "Körfez Yarımca Mahallesi, İlimtepe mevkii 1 .etap 496 adet konut, 24 adet dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi”nin yüklenici firmaları 13.05.2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'na istinaden sözleşmelerinin feshini talep etmiş olup TOKİ Başkanlığı tarafından da bu yönde işlem tesis edilmiştir” denildi.

“TÜM HAK SAHİPLERİ BİLGİLENDİRİLDİ”

“1.Etap 496 konutun yeniden ikmali için 13 Ekim 2022, 2.Etap 1010 konutun ise 26 Ekim’de ihalesi yapılması planlanmaktadır. 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamındaki Körfez 1.500 Konut Projesi'nde daha önce başvuru, kura, kura sonucu ve sözleşme imzalama süreçleri hakkında tüm hak sahiplerine bilgilendirme yapılmış olup, sadece konutların ihalesi yapıldıktan sonra maliyet çalışması tamamlanıp sözleşme imzalama aşamasında bilgilendirme yapılacaktır.TOKİ projelerinde konut satış fiyatları projenin ihalesi yapıldıktan sonra ve ihale bedeli dikkate alınarak belirlenmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olması söz konusu değildir” ifadeleri kullanıldı.

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22 Eyl 2022 - 14:07 Kocaeli- Gündem

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