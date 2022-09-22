Avrupa Hareketlilik Haftası’nı spor yaparak kutladılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl "Çeşitlendirerek Devam Et" sloganıyla gerçekleşen Avrupa Hareketlilik Haftası’nda bir dizi etkinlik düzenledi. 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde, her yaştan vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklere ilgi yoğun oldu. Sekapark Uçurtma Tepesi’nde düzenlenen ve tüm gün süren etkinliklerde sağlık için spor egzersizleri yapıldı, çocuklar da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar oynadı. Sekapark’taki etkinliğe Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak da katıldı. Etkinliğe katılan ebeveynler step-aerobik yaparken, çocuklarda eğlenceli atletizm parkurunda koştular, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar da halat çektiler. Program sonunda etkinliğe katılanlara yeşil elma ikramında bulunuldu.