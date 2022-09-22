22 Eyl 2022 - 15:09- Gündem G: 22 Eyl 2022 - 15:36

Sanayi kentinde yetiştirilen elmalar festivalde yarışacak

Kocaeli’de bu yıl 28’incisi gerçekleştirilecek Yeşil İhsaniye Elma Festivali’nde en güzel elmalar görücüye çıkacak. En iyi elma yetiştiricilerinin belirleneceği festivalde, 170 bin TL değerinde 10’ar kiloluk bordo bulamacı ve 100 paket zirai ilaç dağıtılacak.
Sanayi kentinde yetiştirilen elmalar festivalde yarışacak mask
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Gölcük Belediyesi ve İhsaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen 28. Yeşil İhsaniye Elma Festivali başlıyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 23-24 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısında basın mensupları ile bir araya geldi. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen toplantıya Başkan Sezer’in yanı sıra Gölcük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nebahat Hocaoğlu, Gölcük Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Zorlu, Gölcük Belediye başkan yardımcıları ve elma yetiştiricileri katıldı.

Dereceye giren üreticilere ödül verilecek

23-24 Eylül tarihleri arasında İhsaniye’de gerçekleştirilecek olan festivalde, golden delicious, starking delicious, starkrimson, garny smith ve Gölcük elması dallarında yarışmalar düzenlenecek. Program çerçevesinde 23 Eylül Cuma günü saat 13.30’da Yazlık-Hisareyn-Halıdere-Ulaşlı’da elma dağıtılacak. Aynı gün saat 15.00’de Değirmendere’de, saat 16.00’da İzmit Yürüyüş Yolu’nda ve saat 17.30’da Gölcük Anıtpark’ta da elma dağıtılacak. 24 Eylül Cumartesi günü ise 09.00-12.00 saatleri arasında yarışma düzenlenecek. Elmaların yarışacağı festivalde aynı zamanda Gölcük’te yetiştirilen armudun da tanıtımı yapılacak. Festival, çeşitli elma türlerinde yapılan yarışmalarda dereceye giren üreticilere ödül verilmesiyle son bulacak. Öte yandan, üreticilere destek olmak amacıyla toplamda 170 bin TL değerinde 100 adet 10’ar kiloluk bordo bulamacı ve 100 paket zirai ilaç dağıtılacağı öğrenildi.

"Gölcük’te 16 bin ton meyve yetiştiriliyor"

Festivale ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "23-24 Eylül tarihlerinde İhsaniye Elma Festivali’nin 28’incisini düzenleyeceğiz. İlk defa 1975 yılında düzenlemeye başlanan İhsaniye Elma Festivali bu sene de devam edecek. Gölcük bir donanma kenti. Sanayi üretimi var, otomotiv fabrikasının yan sanayi fabrikası var ama bir yandan da meyve ve meyve üreticiliğinin de devam ettiği bir ilçe. Gölcük’te 16 bin ton meyve yetiştiriliyor. Bunun bin tonu elma ve armut olarak İhsaniye beldemizde yetiştiriliyor. Bizde hem İhsaniye’de yetiştirilen elma ve armudun tanıtımı için hem de üreticilere destek olmak amacıyla festival düzenliyoruz. Üreticilerimize gübre ve ilaç desteği sağlıyoruz. Verilen ödüllerle üreticimiz bu festivalle destekleniyor. Ben bu festivalin üreticilerime ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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22 Eyl 2022 - 15:09 İHA Kocaeli- Gündem

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