Dolandırıcılık davasında yargılanan İzzet Erdem, “Poşet vardı ama içinde ne olduğu bilmiyorum”

2019 yılı Aralık ayında Youtube’da yayınlanan bir videoda İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde bulunan otelinin ruhsat işini çözdürmeye çalışan Bahadır Bostancı ile MHP eski İl Sekreteri İzzet Erdem’in görüşmesi yer almış, daha sonra ortaya çıkan detaylarda Bostancı, işin çözülmesi için dönemin İl Başkanı Aydın Ünlü’ye 30 bin lira verdiğini belirtmişti. Otelin kapatılmasının ardından Bostancı, İzzet Erdem ve Aydın Ünlü’nün kendisinden menfaat sağlayarak dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye giderek şikayette bulunmuştu.

ERDEM DİNLENDİ

Davanın üçüncü duruşması bugün Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık olarak yargılanan dönemin İl Sekreteri İzzet Erdem, Erdem’in avukatı, mağdur Bahadır Bostancı ve avukatı Hüseyin Olcay ile tanık Mehmet Çakıroğlu katıldı.

“GÖRÜŞMEDE AYDIN ÜNLÜ DE VARDI”

Sanık İzzet Erdem, “Daha öncesinde Bahadır Bostancı’yı tanımıyordum, o olayla tanımıştım. Olay tarihinde MHP İl Sekreteriydim. Bizimle S.Ç. vasıtasıyla irtibata geçti, otel konusunda mühürleme ile ilgili yardım istedi. O vesileyle olay büyüdü, bu günlere geldik. Üç görüşmede bulundum. Birisinde Avukat Havva Hanım vardı orada ve 45 gün sonra mühürlenince orada da bulundum. Görüşmede Aydın Ünlü de vardı. İl başkanlığında Ünlü’nün odasında buluştuk” dedi.

“POŞET VARDI”

Para alışverişi konusunda da konuşan Erdem, “Bir paradan bahsedilmişti. Görüşme esnasında para alışverişi görmedim. Bir poşetten bahsedilmiş, öyle bir poşet vardı ama içinde ne olduğunu bilmiyorum. Mühürleme konusunun hukuki olduğunu öğrendik, o dönem il başkan yardımcısı olan avukat Havva Hanım’a yönlendirdik. Havva Köse’ye vekalet çıkarıldı. Aydın Ünlü’nün odasında yapılan görüşme esnasında masanın kenarında içinde ne olduğunu bilmediğim bir poşet gördüm. Görüşme esnasında Ünlü Nevzat Doğan belediye başkanıydı, onu arayarak mühürleme işlemi hakkında bilgi aldı. Yürütmeyi durdurma kararı alınması halinde sürecin durdurulabileceğini belediye başkanı söyledi. Para alışverişine dair görgüm yoktur. Olaydan sonra Bostancı’ya Ünlü’nün 5 bin TL para ödediğini duydum. İzinsiz çekilen videonun kanıt olarak sayılmamasını talep ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“BASIN ÜZERİME COK GELDİ”

Bostancı’nın avukatının Erdem’in daha önce verdiği ifadede “Aydın Ünlü 5 bin TL para vermiş kalanını seçimden sonra vereceğimi bana söylememi istedi” söylemini Erdem’e sordu. Erdem, “5 bin lira dışında herhangi bir konu geçmedi. Şimdiki beyanım doğrudur” dedi. Bostancı’nın avukatı Erdem’in daha önce verdiği ifadede “Aydın Ünlü kendini aklamak için kamuoyunun önüne atmıştır” sözleri hatırlatırken Erdem, “Aklamadan maksadım basın üzerime çok geldiği için bu hususu belirtmekti” dedi.

“AYDIN BEY İLE OTURUYORLARDI”

Tanık olarak ifade veren Mehmet Çakıroğlu, “S.Ç. ile birlikte il binasına gittik. Kendisi benim ortağım. Aydın Bey’in kapısı açıldı Bahadır, eşi birlikte oturuyorlardı. İçeride ne konuşulduğunu duymadım. Sonradan odaya İzzet Bey girdi. Herhangi bir para alışverişi görmedim” dedi.

“PARAYI İZZET BEY’DEN ALDIM”

Söz alan Bahadır Bostancı, “5 bin TL’yi koridorda İzzet Bey verdi. Aydın Bey içeride verildiğini söyledi parayı İzzet Bey’den aldım. Zaten telefon görüşmelerinde İzzet Bey ödemeyi başkanla görüşüp bir şekilde yapacağını söylüyor. Bugün görüşmelerde var. Şikayetimiz devam etmektedir “ dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelenirken bir sonraki duruşmada savcının mütalaa vermesi bekleniyor.

ÜNLÜ NE DEMİŞTİ?

Bir önceki duruşmada sanık olarak ifade veren MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü şu ifadelerde bulunmuştu: “Siyasi parti il başkanlığı yaptığım dönemde dönem içinde yaşanan bir olay. Bahadır Bostancı’yı tanımam; herhangi bir iletişimim yoktur. Siyasi parti il başkanlığı dönemimde bütün insanlara yardım eden bir il başkanıyım. Makamıma bir kere geldiğinde kovmuştum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Makamıma geldiğinde ‘böyle şeylerin olacağı bir yer değil burası siyasi parti’ diyerek odamdan gönderdim. Kesinlikle herhangi bir para alışverişimiz olmadı. MHP siyasi parti olduğu için rutin olarak hukuk işlerden sorumlu avukat Havva Köse’ye yönlendirilir. Yönlendirme olduğu sonradan haberim oldu. 11 yıl MHP’nin il başkanlığı görevini yürüttüm. Bu dönem içerisinde bizlerle görüşen vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Bahadır Bostancı’yı Havva Köse’ye ben yönlendirmedim; partimizde bu işlerle ilgilenen sekreterimiz İzzet Erdem yönlendirmiş olabilir.

“ODAMI TERK ETMESİNİ SÖYLEDİM”

Bahadır Bostancı makamıma bir defa gelmiştir. Yüz yüze olan bu görüşmemizde müştekinin talep ettiği bu hususları partimizin görüşlerine uygun olmadığı için kendisine odamı terk etmesini söyledim. O videodaki bahsedilen 5 bin TL iddiasıyla ilgili haberim yok. Aralarında konuştukları para mevzusunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Başkan diye ifade ettikleri kişinin kim olduğunu bilmiyorum. 5 bin TL’nin müştekiye iade edildiği şeklindeki ifadelerle ilgili malumatım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi bir para almadığım için maddi ödemeyi yapmayı kabul etmiyorum.

“BÖYLE BİR İNSAN MIDIR AYDIN ÜNLÜ?”

11 yıllık görevde bulunan, darbeden önce de görevi başında zor şartlar alında bulunan tecrübeli bir siyasi il başkanı, böyle bir adi olayda kendi il başkanlığı makamında bulunabilecek bir insan mıdır Aydın Ünlü? 11 yıl hiçbir işe bulaşmamış bir kişiyim. Bunlar tamamen iftiradır. Ben müştekiyle makamımda görüşmedim. Masamda herhangi bir poşet de yoktur.”