Hürriyet’e kredi yetkisi yine çıkmadı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hizmet araçları alım kredi yetkisi ve atıl arazilerin satışa çıkarılmasına dair meclisi olağanüstü toplayacağına dair basın açıklaması gerçekleştirmişti. İzmit Belediyesi Eylül ayı Meclis toplantısının 1’inci bileşiminin ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. Toplantıda Taşıt ve iş makinası satın alınması ve finansmanda kredi yetkisi kullanılması maddesi ile ilgili AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş’un sunumunun ardından salonda gerginlik yaşandı. Cumhur ittifakının oy kullanmamasının ardından Taşıt ve iş makinası satın alınması ve finansmanda kredi yetkisi kullanılmasına dair olan gündem maddesinin kabul edilmesine dair karar yeter sayısına yetmediği için reddedildi. Aynı şekilde hizmet araçları olan taşıt ve iş makinası satın alınması ve finansmanında kullanılmak üzere Mülkiyeti Belediyeye ait olan atıl arazilerin satışa çıkarılmasına dair olan 4’üncü gündem maddesi de reddedildi.

TUTUŞ: "OY KULLANMAMA KARARI VERDİK"

Meclis gündeminin 3’üncü gündem maddesi olan taşıt ve iş makinası satın alınması ve finansmanda kredi yetkisi kullanılması ile AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş yaptığı sunumda, “Bu şartlarda yapılan meclis toplantısında bizler cumhur ittifakı olarak oy kullanmama kararı aldık. Bu maddeyle ilgili yol vermiş oluyoruz. Sizin aralıksız devam eden polemik anlayışınıza dair Tahir Büyükakın ile istişarelerde bulunduk ve kendisine ilettiğimiz konuya dair İzmit’i bu konuya dair daha fazla yormamamız açısından takdiri idareye bıraktı. Bu şartlarda muhtemelen akbabalarınızın ya da yeni kurulan ofisi bile olmayan tanıdıklarınızın afişleri çöp olacak" dedi.

BÜTÜN AÇIK İHALELERİNİZDE ŞAİBE VAR

Tutuş, "Biz işin özüne bakacak olursan dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz biz size ne araç almayın dedik ne de kiralayın dedik. Siz bizden kredi yetkisi istediniz ve biz de ilgili evrakları istedik inceleyelim dedik. Ama siz bize bu evrakları veremediniz. Çünkü bütün açık ihalelerinizde şaibe olduğunu siz de biliyorsunuz. Limitiniz ne kadarsa kendi başkan yardımcılarınızda şahit. Bana kredi yetkisini vermediniz dediniz ve hala utanmıyorsunuz bunları söylüyorsunuz. Siz istiyorsunuz ki İzmit’teki bütün kadınlar lavantadan gelir elde edecek dediğinizde bizde harika diyelim istiyorsunuz. Ama bahçeye gidip bakmamızı istemiyorsunuz. Araç konusunda da istediğiniz bütün maddelere tamam diyelim istiyorsunuz ama biz bu araçlara bakalım dediğimizde denetim kurulunda incelensin diyorsunuz. Çöp toplamayı bile beceremeyip AK Partili işçiler çöp toplamayı bile başaramıyorsunuz diyorsunuz. İşçilerin emeğinin üzerinde tepinmekten çekinmediniz" dedi.

İZMİT'İN KANINI EMDİNİZ

Tutuş, "Seçimden önce İzmit’in ekmeğini İzmitliler yiyecek dediniz ama İzmit’in kanını emdirdiniz. Maddeyle ilgili konumuza dönecek olursak; şimdiden ben sizden yeni beklediğim hamleleri de söyleyeyim hemşerilerimiz de kendine dikkat etsin. Şimdiye kadar çoktan önlemlerinizi almanız gerektiği halde 10 gün sonrası zamanı dolacak araçlarınızı verip bakın bizi araçsız bıraktılar da diyebilirsiniz siz. Bugünkü meclisin usulüyle ilgili sizi uyardığımız halde yine bizi çalıştırmıyorlar algısı yapabilirsiniz” şeklinde konuştu.

HÜRRİYET: "BİZİM AMACIMIZ BAĞCIYI DÖVMEK DEĞİL"

Başkan Hürriyet, Tutuş’a, İzmit Belediyesinde çalışan bir personelin çöpleri döktüğü videoyu izleterek, “Meclise dönelim. Sözlerine ize dikkat ederseniz seviniriz kimse sizin babanızın oğlu değil. Gündeme gelelim ve gidelim. Siz evet diyecekseniz bugün de yaparız yarın da yaparız. Eğer burada yapıcı muhalefet olacaksanız bu toplantıyı iptal edelim yarın yapalı. Bizim amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. Bu kısır tartışmalara gerek yok. Ben dün başkanla da görüştüm isterseniz iptal edelim dedim. Bizim derdimiz usul tartışmasından kısır bir noktaya getirmek değil. Ama siz şimdi millete hesap veremediğiniz için bahaneyi buraya yüklemeye çalışıyorsunuz” şeklinde cevap verdi. Tutuş ise Hürriyet’e, “Sayın başkan kimin polemikten beslendiğini biliyorsunuz. Biz sizin diktatör edasıyla yaptığınız meclisleri de biliyoruz” dedi.

BİZ BELGELERLE KONUŞUYORUZ

Hürriyet Tutuş’un ortağının ismini söyleyerek, “Mustafa Karakoç kim? Siz bana cevap verin Mustafa Karakoç kim oluyor tanıyor musunuz? SARBAŞ ve BEKAŞ şirketlerinin bizden önce işlerini kimden aldınız? Muharrem Tutuş’un ortağından yani Mustafa Karakoç’tan. Siz kendiniz ortağınızla iş yapacaksınız sonra kalkıp bize iftira atacaksınız. Çağlayan Bulak eşinin üzerine milyonluk fatura kesecek sonra siz bize akrabalarınıza iş verdiniz diye iftira atacaksınız. Biz belgelerle konuşuyoruz. Bunları konuşmamı siz istediniz. Hırsıza hırsız olduğunu unutturursanız gün gelir size iftira atar” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN