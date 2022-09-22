Hürriyet: Hem millete hesap veremiyor, hem de kendinize bahane arıyorsunuz

Hizmet aracı satın alınması için kredi kullanılması ve söz konusu kredi kullanımı için yetki verilmesi konusunun görüşüldüğü İzmit Belediyesi Eylül ayı olağanüstü meclis toplantısı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleşti. Yapılan toplantının yönetmeliğe aykırı olduğunu dile getiren AKP’li meclis üyelerine cevap veren Başkan Hürriyet, “Siz yeter ki evet deyin. Hemen bu toplantıyı iptal edelim.
“KISIR TARTIŞMALARA GEREK YOK”
Bu toplantıyı yarın ya da pazartesi de yapabiliriz. Bizim derdimiz fırsatçılık değil. Bu araçların satın alınması için 2 yıldır büyük çaba harcıyoruz. Böyle kısır tartışmalara gerek yok. Ben dün sizleri de arayarak söyledim. Arzu ederseniz geri çekelim, pazartesi yapalım meclisi diye. Hem millete hesap veremiyorsunuz hem kendinize bahane arıyorsunuz” dedi. Cumhur İttifakı üyeleri oylamaya katılmayarak, yeterli çoğunluğun sağlanmasına engel oldu ve hizmet araçlarının fahiş fiyatlara kiralanmasına bir kez daha sebep oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.