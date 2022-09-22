22 Eyl 2022 - 16:19- Gündem G: 22 Eyl 2022 - 16:25

"Çöpleri yerlere saçan temizlik görevlisi bile AKP’lileri utandırmadı"

Kamu yararına satın alınacak hizmet araçlarının satın alınmasını önleyen AKP’li meclis üyelerine henüz dün Çınar Halk Masa’ya gelen görüntüleri izleten Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimizde kimlere nasıl talimatlar verdiniz, çöpleri aldırmadınız, üstüne siyaset yaptınız” dedi

"Çöpleri yerlere saçan temizlik görevlisi bile AKP’lileri utandırmadı" mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kamuya hizmet verecek hizmet araçlarının satın alınması için Eylül ayı meclisini olağanüstü topladı. Fakat bahanelere sığınan, konuyu farklı yerlere çekerek algı yönetmeye çalışan AKP’lilere Başkan Hürriyet görüntülerle cevap verdi. Dün akşam Çınar Halk Masa’ya gelen ve temizlik personelinin çöpleri kaldırıma attığı görüntüleri izleten Başkan Hürriyet, bunların kimin talimatıyla yapıldığını sordu. Ancak AKP’liler bu görüntülere gülmekle yetindi.


KİMİN TALİMATIYLA YAPILDI BUNLAR?

“Göreve geldiğimizde kimlere nasıl talimatlar verdiniz, çöpleri aldırmadınız, üstüne siyaset yaptınız. 3 yıl geçti biz hala 7 düvele karşı mücadele ediyoruz” diyen Başkan Hürriyet dün akşam Çınar Halk Masa’ya gelen ve bir temizlik personelinin çöpleri yere attığını görüntüleri izletti. Başkan Hürriyet, “Amirler bile çöpü almayıp, o çöpün taştığına dair canlı yayınlar yaptılar. Biz bunları yaşadık siz farkında mısınız? Kimin talimatıyla yapıldı bunlar?” ifadelerini kullandı.
# bir, başkanı, Fatma Kaplan

22 Eyl 2022 - 16:19 - Gündem

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Yorumlar

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Resul - İşin gücün algı yapmak.Akepe'likerden hiçbir farkın yok.Erenler mahallede tek kalan yeşil alana konut yapıp sonrada satıp araç alacağınızı ilan ettiğinizde bittiniz sayın Hürriyet.Burada yok edeceğiniz ağaçlar ve yeşil alan kaybı,Gezide yerinden sökülen ağaçlardan az mı?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Eylül 17:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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