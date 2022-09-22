"Çöpleri yerlere saçan temizlik görevlisi bile AKP’lileri utandırmadı"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kamuya hizmet verecek hizmet araçlarının satın alınması için Eylül ayı meclisini olağanüstü topladı. Fakat bahanelere sığınan, konuyu farklı yerlere çekerek algı yönetmeye çalışan AKP’lilere Başkan Hürriyet görüntülerle cevap verdi. Dün akşam Çınar Halk Masa’ya gelen ve temizlik personelinin çöpleri kaldırıma attığı görüntüleri izleten Başkan Hürriyet, bunların kimin talimatıyla yapıldığını sordu. Ancak AKP’liler bu görüntülere gülmekle yetindi.



KİMİN TALİMATIYLA YAPILDI BUNLAR?

“Göreve geldiğimizde kimlere nasıl talimatlar verdiniz, çöpleri aldırmadınız, üstüne siyaset yaptınız. 3 yıl geçti biz hala 7 düvele karşı mücadele ediyoruz” diyen Başkan Hürriyet dün akşam Çınar Halk Masa’ya gelen ve bir temizlik personelinin çöpleri yere attığını görüntüleri izletti. Başkan Hürriyet, “Amirler bile çöpü almayıp, o çöpün taştığına dair canlı yayınlar yaptılar. Biz bunları yaşadık siz farkında mısınız? Kimin talimatıyla yapıldı bunlar?” ifadelerini kullandı.