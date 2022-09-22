22 Eyl 2022 - 16:23- Gündem G: 22 Eyl 2022 - 16:24

Hürriyet, AKP’nin yüz binlerce liralık miting harcamalarını sordu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ‘Hizmet araçlarının alınması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi’ yazılı billboardlar için belediye kasasından tek bir kuruş çıkmadığını vurgularken, “Genel Başkanınızın mitingine harcanan paralar hangi belediyelerin kasasından çıktı?” diye sordu

Hürriyet, AKP’nin yüz binlerce liralık miting harcamalarını sordu mask

İzmit Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Hürriyet meclis toplantısında ‘Hizmet araçlarının alınması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi’ yazılı billboardların ücretlerinin belediye kasasından ödenmediğini açıkladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet konuşmasında şu ifadeleri kullandı;  ‘Hizmet araçlarının alınması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi’ yazılı billboardlar için belediye kasasından tek kuruş çıkmamıştır. 


“BİZE ‘SIFIR’ LİRAYA MAL OLDU”

Bu ücretleri tamamen kendi imkanlarımızla kendi cebimizden ödedik. Bunlar asla belediyeye fatura edilmemiştir. Ayrıca Baro binası duvarı da yıllık kirasını normalde peşin ödüyoruz ama biz bir firmaya orayı kiralık verdik. Oradan yıllık ödediğimiz kirayı çıkardık, gelir elde ettik. Dolayısıyla orası da bize ‘Sıfır’ liraya mal oldu. Biz bu billboardlara belediye kasasından tek bir kuruş harcamadık. Biz bu bedeli arkadaşlarımızla birlikte kendimiz sağladık. 


“MİTİNG ORGANİZASYONU KİMİN KASASINDAN YAPILDI?”

Siz de o zaman genel başkanınıza miting yaptınız burada. O süslemeler, o ses sistemleri o organizasyonu kimin kasasından yaptınız? Hangi belediyeleriniz adam taşıdı otobüslerle? Lütfen önce bunları bir açıklayın. AK Parti bayraklarını kim astı? Nasıl astı? Neyle astı? Elazığ’da genel başkanımıza isimsiz olarak hazırlanan billboardlar hangi bütçeden çıktı? Siz de bunları açıklayın arkadaşlar.” dedi.

# İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başkanı, Fatma Kaplan, bir, İzmit belediyesi

22 Eyl 2022 - 16:23 - Gündem

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