Husumetlisinin kardeşini silahla vuran avukata 10 yıl hapis

Olay, 4 Aralık 2021 tarihinde Derince Yenikent Mahallesi Begüm Sokak’ta meydana geldi. Avukat Deniz K. husumetlisinin kardeşi Enes A. ile yolda karşılaşarak tartıştı. Tartışmanın büyümesi neticesinde Deniz K., belindeki silahı çıkararak önce Enes A.’nın kolundan yaraladı, ardından silahın kabzasıyla başına vurmaya başladı. Enes A. hastaneye kaldırıldı, gözaltına alınan Deniz K. ise tutuklandı.
Sanığın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Deniz K., taraf avukatları ve müşteki Enes A. katıldı. Enes A., sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, en ağır cezayı almasını istedi. Savunması için söz hakkı verilen Deniz K., "Daha önce anlattığım gibi Enes A. ve ağabeyi bana meslekleri konusunda yalan söylediler. Ben de FETÖ’den dolayı suçsuz yere 6 ay cezaevinde kaldığım için bana yalan söylemelerinden tedirgin oldum. Olay günü arkamdan Enes A.’nın sesi gelince korkutmak amacıyla boşluğa ateş ettim. Şahsın yaralandığını dahi görmedim. Aramızda bir metre mesafe vardı. Enes’i öldürmek isteseydim iki kaşının ortasından vururdum. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Toplam 10 yıl hapis cezası verildi
Mahkeme heyeti, sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 2 ay, "Silah bulundurma" suçundan ise 10 ay hapisle cezalandırmasına karar verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.