22 Eyl 2022 - 17:25- Asayiş G: 22 Eyl 2022 - 17:27

Husumetlisinin kardeşini silahla vuran avukata 10 yıl hapis

Kocaeli’de husumetlisinin kardeşini tabancayla vurarak yaralayan avukat savunmasında, "Öldürme kastıyla hareket etmedim. Aramızda bir metre mesafe vardı. Şahsı öldürmek isteseydim iki kaşının ortasından vururdum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs ve silah bulundurma" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Husumetlisinin kardeşini silahla vuran avukata 10 yıl hapis mask
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Olay, 4 Aralık 2021 tarihinde Derince Yenikent Mahallesi Begüm Sokak’ta meydana geldi. Avukat Deniz K. husumetlisinin kardeşi Enes A. ile yolda karşılaşarak tartıştı. Tartışmanın büyümesi neticesinde Deniz K., belindeki silahı çıkararak önce Enes A.’nın kolundan yaraladı, ardından silahın kabzasıyla başına vurmaya başladı. Enes A. hastaneye kaldırıldı, gözaltına alınan Deniz K. ise tutuklandı.

Sanığın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Deniz K., taraf avukatları ve müşteki Enes A. katıldı. Enes A., sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, en ağır cezayı almasını istedi. Savunması için söz hakkı verilen Deniz K., "Daha önce anlattığım gibi Enes A. ve ağabeyi bana meslekleri konusunda yalan söylediler. Ben de FETÖ’den dolayı suçsuz yere 6 ay cezaevinde kaldığım için bana yalan söylemelerinden tedirgin oldum. Olay günü arkamdan Enes A.’nın sesi gelince korkutmak amacıyla boşluğa ateş ettim. Şahsın yaralandığını dahi görmedim. Aramızda bir metre mesafe vardı. Enes’i öldürmek isteseydim iki kaşının ortasından vururdum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Toplam 10 yıl hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 2 ay, "Silah bulundurma" suçundan ise 10 ay hapisle cezalandırmasına karar verdi.

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22 Eyl 2022 - 17:25 İHA Kocaeli- Asayiş

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