Hürriyet: Adresi boş, sanal ofis, yandaş iftirası attıkları o firma AKP üyesi çıktı!

AKP’li meclis üyelerinin başka bir yalanını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu’nun resmi belgesiyle çürüten Başkan Hürriyet, “Bir firma dediniz. ‘Gittik gördük, kapısında tabelası yok’ dediniz. Bahsettiğiniz firmanın sahibi, 2013’ten itibaren Adana Kozan Teşkilatı Adalet ve Kalkınma Partisi üyesiymiş.
“ORADA KUMPAS BURADA KUMPAS”
Yani siz hayırdır. Orada kumpas burada kumpas kurup duruyorsunuz. Tuncay Seyahat üstünden kumpas. Sonra çıkıyorsunuz bize iftira atıyorsunuz. Bunların bile benim akrabam olduğunu iddia ettiniz. Adamlar AKP üyesi çıktı. Ben belgeyle konuşuyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.