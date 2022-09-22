Hürriyet: Adresi boş, sanal ofis, yandaş iftirası attıkları o firma AKP üyesi çıktı!

AKP’li meclis üyelerinin başka bir yalanını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu’nun resmi belgesiyle çürüten Başkan Hürriyet, “Bir firma dediniz. ‘Gittik gördük, kapısında tabelası yok’ dediniz. Bahsettiğiniz firmanın sahibi, 2013’ten itibaren Adana Kozan Teşkilatı Adalet ve Kalkınma Partisi üyesiymiş.

“ORADA KUMPAS BURADA KUMPAS”

Yani siz hayırdır. Orada kumpas burada kumpas kurup duruyorsunuz. Tuncay Seyahat üstünden kumpas. Sonra çıkıyorsunuz bize iftira atıyorsunuz. Bunların bile benim akrabam olduğunu iddia ettiniz. Adamlar AKP üyesi çıktı. Ben belgeyle konuşuyorum” dedi.