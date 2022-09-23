60+Aktif Yaşlanma Kulübü hizmete girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Körfez Belediyesi Yarımca sahilinde 60+Aktif Yaşlanma Kulübünün açılışı gerçekleştirildi. Yeni açılışın yapıldığı kulüpte Usta Çı’rock isimli Anadolu Rock grubu konser verdi.

BÜYÜKLERİMİZE, ÇINARLARIMIZA VEFA BORCUMUZ VAR

Açılış töreninde konuşma yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Ömürlerini ülkemiz için milletimiz için harcayan, geçmişten geleceğe önemli bir köprü olan değerli büyüklerimizin zamanını vaktini geçirebileceği ve birçok faaliyette bulunabileceğimiz bu kulübümüzün açılışındayız. Her alanda, her yaşta vatandaşımız için faaliyetler ve programlar yapmak, her birine ayrı hizmetler getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle bugün ilimizde de ilkini açtığımız bir çalışma ile sizleri buluşturmanın mutluluğunu sevincini yaşıyoruz. Bu faaliyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüteceğiz. Burada temelleri atılan bu proje ile bu faaliyetin başka ilçelerimize, şehirlerimize de ışık tutacağına inanıyorum. Yaşlılarımıza, büyüklerimize, çınarlarımıza vefa borcumuz var” ifadelerini kullandı.

AKTİF YAŞLANMA

60 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı Kocaelili grup üyeleri, daha önce pek çok ünlü sanatçıya vokalistlik ve enstrüman çalarak sanatçılara eşlik etmişler. Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği bireylerin aktif bir şekilde hayatın içinde yer almaları amaçlanan Usta Çı’rock konserleri bugüne kadar; Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi, İzmit SDKM, İzmit Sekapark Uçurtma Tepesi, Derince Altmışevler Harikalar Sahili Amfi Tiyatro, Gölcük Yüzbaşılar Sahile Amfi Tiyatro, Kandıra Cebeci Söyle Sahili, Karamürsel Kordon Sahili, Darıca Millet Bahçesi, Gölcük Anıtpark’ta konser verdi. Bu yazın son konserini de Yarımca sahilinde müzikseverlerle buluştu. Yaşlıların sosyal faaliyetlerde bulunacakları ve yaşam sürecini aktif bir şekilde geçirmelerini sağlamak üzere faaliyetlerde bulunacakları yer olan Körfez Belediyesi’nin 60+Aktif Yaşlanma Kulübü Usta Çı’Rock konseri ile açılışını da yapmış oldu.

HALKIN TEVECCÜHÜNÜ KAZANDI

Usta Çı’rock isimli Anadolu Rock grubu konserinde 70’ler, 80’ler ve 90’ların Anadolu Rock Müziği’nin temsilcileri olan Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray, ayrıca İskender Doğan, 3 Hürel, MFÖ gibi değerli sanatçıların türkülerini Kocaelililerle buluşturdu. Halkın beğenisini ve teveccühünü kazanan Usta Çı’rock Anadolu Rock grubunda Şef-Gitar -klavye Yetgin Kunter, solist-vokal Nurgül Gezer, Deniz Mafizer, Kıvanç Canalkın ve Tahsin Keskin, solo gitar Koray Kaptanoğlu, bass gitar Mertcan Doğu, klavye org Özdemir Çimenot, bateri Ferhan Şeker, perküsyon Yaşar Baytumur ve akustik gitarda Özay Kaptanoğlu, Flüt Gülşen Abdullaoğlu yer almakta.