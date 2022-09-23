Kocaeli’de 14 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli’de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 14 düzensiz göçmen 23.09.2022 tarihinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı’ndan ülkelerine gönderilmiştir" denildi.