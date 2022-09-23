Eylül ayı imar toplantısı Başiskele’de yapıldı

Her ay Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden sonraki ilk cuma günü İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen imar toplantısı bu kez Başiskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 12 ilçenin belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katıldığı ve Büyükşehir Belediyesi uzman personelinin de hazır bulunduğu toplantıya İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler ve İmar İşleri Şube Müdürü Mustafa Gökhan Baykan iştirak etti.

İMAR TOPLANTISI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 12 ilçenin belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katıldığı eylül ayı imar toplantısı Başiskele ilçesinde yapıldı. Toplantının başlangıcında uzman personelle çeşitli konular üzerine istişarede bulunuldu.

İMAR KONULARI ELE ALINDI

Daire başkanı Günler, imar müdürleri ve teknik personele çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dilerken imar toplantılarının önemli olduğunu vurguladı ve uzman personele çözüm amaçlı yola çıkmaları tavsiyesinde bulundu. Bu ayki imar toplantısında Günler ve Baykan, Torba Kanunla 3194 sayılı kanunun geçici 11. maddesinde yapılan düzenleme, Yıkım Ruhsatı ve Kaçak yapılar konuları hakkında bilgilendirmede bulundu.