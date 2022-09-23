İzmit Seyahat Kartları Merkezi öğrencilerle dolup taşıyor

Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim-öğretimin başlamasıyla öğrenciler, ulaşımda kullanacakları Kocaeli Kart için yeni yerinde hizmete giren İzmit Seyahat Kartları Merkez Ofisi’nin yolunu tuttu. Üniversitelerde tercihlerin açıklanmasının ardından Kocaeli’ni seçen binlerce öğrenci kente gelmeye başladı. Yenilenerek Mimar Sinan Üstgeçidi sahil ayağında açılan İzmit Seyahat Kartları Merkez Ofisi’nin önü öğrencilerle dolup taştı.

GÜNLÜK 1700 ÖĞRENCİ BAŞVURUYOR

Artan Kocaeli Kart taleplerine hızla çözüm bulmayı ve yerinde hizmeti amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Seyahat Kartları Ofisi’ni yeni yerine taşıdı. Taleplerin yerinde ve zahmetsizce karşılanması için yenilenen ofis, öğrencilere ve vatandaşlara hizmet veriyor. Mimar Sinan Üstgeçidi altına yapılan yeni İzmit Seyahat Kartları Ofisi’ne günlük 1700 öğrenci başvuruyor. Öğrenciler, vize işlemleri ile diğer birçok farklı hizmeti tek yerden alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Haber Merkezi

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