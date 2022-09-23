Bıyıklı: Üyelerimize külfet değil refah sunacağız

Kocaeli Ticaret Odası ( KOTO) 8 Ekim’de olağan genel kurulunu gerçekleştirecek. Genel kurul öncesi mevcut Başkan Necmi Bulut yeni dönemde aday olacağını açıklamıştı. Süreçten yaklaşık bir buçuk yıl önce aday olduğunu duyuran İbrahim Bıyıklı bugün Emex Otel’de yönetim kurulu adayları, KOTO üyeleri ve destek verenler ile bir araya geldi.

“ODA POLİTİZE EDİLDİ”

Bıyıklı yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Bakın, 15 Temmuz meşum kalkışımından pandemiye ve oradan bugüne, herhalde Odamız ve üyeleri en verimsiz, en sevimsiz, en yalnız, en sessiz, en etkisiz, en arzu edilmeyen dönemlerini yaşamışlardır. Üyeler tek başlarına, hatta kaderleriyle baş başa bırakılmıştır. Odanın mevcudiyeti maalesef birtakım kişilerin beklentilerine, çıkarlarına odaklı hale getirilmiştir. Oda, ilginç şekilde politize edilmiş, Oda makamları politik manevraların yapıldığı alanlar olmuştur. Hatta daha ileri gidelim: “Biz yoksak Oda da yok! Oda, ancak bizim idaremiz altında olursa varlığını devam ettirebilir, dirlik ve düzene sahip olabilir” gibi akla izana sığmayacak ifadeleri hepimiz okuduk, okuyoruz; duyduk, duyuyoruz. Buna müdahale etmezsek, bunu değiştirme iradesini topyekûn göstermezsek belki de bu üstenci dil, bu tepeden inmeci anlayış, bu kişilere dayalı yaklaşım devam edecek. Ancak iş yaşamında gerçekten başarıya odaklı olanlar bilirler ki, kurumsal bir yapı oluşturduysanız, organizasyonunuzun varlığı artık kişilere bağlı veya dayalı olmaz: Kurallara, kaidelere, normlara, sistemlere dayanır.

“KİŞİSEL HIRSLARA HİZMET ETMENİN ARACI HALİNE GELDİ”

Öyle anlıyoruz ki, odamız maalesef mahir olmayan ellerde, vizyoner olmayan anlayışla heba olup gitmekte, yıpratılmakta. Kaynakları üyeler yerine kişilere harcanmakta. Kurallarla idare edilmek yerine keyfi olarak tamamen kişilerin canı istediği şekilde yönetilmeye çalışılmaktadır. Yani kutsal bir yapı olması gereken Odamız, kişisel hırslara, heveslere, beklentilere hizmet etmenin aracı haline getirilmiştir. Oda olanakları, ne acı ki, eşe, dosta, akrabaya dağıtılan tabiri mazur görün ama “arpalık” olarak kullanılır hale gelmiştir.

“PROJE DİYE SÖZ ETTİĞİ…”

İdareyi elinde bulunduran kişiler, maalesef üyelere katkı sağlayacak faaliyetlerle değil, daha çok gezip tozmayla, protokol ve tören yerlerinde görüntü vermeyle, makam işgal etmeyle ve tabiri caizse “şekil yapmayla” meşgul olmuşlardır. Bu ataletin, törensel idarenin canlı bir örneğini huzurlarınızda ifade etmek istiyorum: Bakın hafta içinde Oda başkanı seçime giriş konuşması yaptı. O konuşmada sizlere sunduğu bir somut, bir özgün proje yoktu. Takip ettiniz, takip ettik. Bakın elbette projelerden bahsetti. Ama proje diye söz ettiği birçok çalışma önceki dönemdeki yöneticilerin başlattığı ve uyguladığı projeler. KOTO koleji, KOTEV eğitimleri, üye ofisleri, komite eş toplantıları, yurt dışı geziler, fuarlar, KOTO Kart, KGF ve diğerleri. İçimizde eski gazeteci dostlarımız var. Onlar bu hususları tayin ve takdir edeceklerdir. Ayrıca milyonlarla rakamdan bahsederek verdik dedikleri kredi, bankalardan katı koşullarla az sayıda üyeye sağlanan geri ödemeli, faizli kredi. Bunları da sizler araştırıp teyit edebilirsiniz.

“ÜYELERE HİZMET EDER HALE GETİRECEĞİZ”

Ben İbrahim Bıyıklı ve burada gördüğünüz çalışma arkadaşlarımın bir kısmı ve aramızda şu an için bulunamayan geri kalanı; Odanın gerçek sahiplerine yani üyelerimize hizmet eder hale gelmesini mutlaka sağlayacağız. Oda olanaklarının sadece üyelerimizin daha müreffeh bir ticari ve sosyal yaşama kavuşmaları için kullanılmasını mutlaka sağlayacağız. Oda idari makamlarının üye sorunlarının çözümü için mutlaka kullanılmasını, çalıştırılmasını sağlayacağız. Oda yapı ve işleyişini düzenleyen kuralların, yasal düzenlemelerin mutlaka uygulanmasını sağlayacağız. Odayı eşe, dosta, akrabaya değil üyelere hizmet eder hale getireceğiz. Odayı doğrudan üyelerimizle birlikte yöneteceğiz. Geleneksel iletişim modelleri yerine modern sistemlerle sürekli iletişimin, erişilebilir olmanın yolunu açacağız. Odayı sadece aidat toplayan bir yapı olmaktan çıkarıp üye olunmaktan gurur duyulan bir kurum haline getireceğiz.

“ONLARA KÜLFET DEĞİL REFAH SUNACAĞIZ”

Politikayı kendimize alan açmak, kendi reklamımız için değil, üyelerimizin sorunlarının çözümü için kullanacağız. Odanın siyaset mahalli olmaktan kurtarılmasını ve siyaset üstü bir alan olmasını mutlaka sağlayacağız. Üyelerimize yük olmayacağız, her noktada onların yüklerini alacağız. Onlara külfet değil, refah sunacağız. Kendimizin değil, üyelerimizin kendilerini ayrıcalıklı hissetmesini mutlaka sağlayacağız. Elinizdeki tanıtım kitapçığımızda burada kısmen ifade ettiğim proje ve hususların ayrıntılarını bulacak ve daha fazlasını iş başına geldiğimizde icra ettiğimizi göreceksiniz. 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Odamız meclis üyelikleri için seçim yapacağız. Lütfen herkes programını seçime katılarak oy kullanacak şekilde yapsın. Lütfen seçimden önce mutlaka yetki belgelerimizi gerek elektronik gerekse basılı olarak alıp Odadan onaylatalım. Eğer aidat borcumuz varsa bunu ödeyelim ve seçimlerde oy kullanabilecek hale gelelim.

“MERTÇE NASIL DURDUĞUMUZU SİZLERE GÖSTERELİM”

Benim İbrahim Bıyıklı olarak ve çalışma arkadaşlarımın, Odadan kişisel yarar sağlamak gibi bir niyetimiz asla yok. Biz sadece hizmete, üretime, insanlarımızın yaşamını kolaylaştırmaya, katkı vermeye, acılarını dindirmeye, onlarla hemhal olmaya, birlikte olmaya kısaca çalışmaya ve üretmeye, icraate talibiz. Biz milletimizin, ülkemizin kazanması için yorulmaya, yoğrulmaya gönüllüyüz. İzin verin, bu işleri çekip çevirecek bilgi birikime deneyime sahip bizler yönetime gelip farkımızı gösterelim. Bizlere iş başına gelme olanağını sağlayın, sözlerimizin arkasında mertçe nasıl durduğumuzu sizlere gösterelim. Sizleri temin ederiz ki sizleri asla yanıltmayacak, asla yalnız bırakmayacağız. Asla yalan söylemeyecek, asla aldatmayacağız. Mutlaka üretecek, proje yapacak, üyelerimize kazandıracağız. Bize omuz verin, hepimiz kazanalım.

“ARABAM 41 BİN KİLOMETREDE”

Ben seçim sürecine başladığımda arabamı değiştirdim. Arabam şu an 41 bin kilometrede. Liste olayında kanunen liste alınması hakkımız var. KVKK kapsamında veremiyoruz dediler. Dün aldığımız listede KVKK’yı etkileyecek bir şey yoktu. Biz, geldiğimizde ilk 6 ay içerisinde listeleri düzenleyeceğiz ve açık hale getireceğiz. Kimseden bir kuruş para almadan 18 ay seçim çalışması yaptık. Yaşadığımız mağduriyeti başkasına yaşatmayacağız. 22 komite son aylarda 25’e çıkarıldı. Biz 25 komitenin 25’inde de seçime gireceğiz. Zannedildiği gibi seçim sonucu çıkmayacağına inanıyorum. Pandemi döneminde unutulan işletmelerin o gün oraya gelip gereken cevabı vereceğine inanıyorum.”

İBRAHİM BIYIKLI KİMDİR?

1980 yılında Kastamonu'da doğmuştur. 40 günlükken İzmit'in Mehmet Ali Paşa semtine ailesiyle taşınmış ve halen burada ikamet etmektedir. İlköğrenimini Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini İzmit Namık Kemal Ortaokulu'nda, lise öğrenimini İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden başarıyla mezun olmuş ve lisans derecesi elde etmiştir. Yaklaşık 10 yıl boyunca, Sakarya'daki Toyota Otomobil Fabrikası'nda yurt dışı parça tedarik bölümünde çalışmıştır. 2010 yılında kardeşleriyle birlikte dede mesleği olan pastanecilik işine girerek, kısa bir süre içerisinde 100 kişiyi aşan çalışan sayısı ve 7 şubesiyle Kocaeli'nde Altınoluk Pastaneleri olarak tanınan bir firma haline getirmiştir. 2020 yılında Ercebo Dış Ticaret'i kurarak dondurulmuş ürün pazarında yurtdışı faaliyetlerine başlamıştır. Lise döneminde Kocaeli Ülkü Ocakları'nın çeşitli kademelerinde görev yapmıştır. Askerlik sonrası MHP Bekirpaşa Belde Teşkilatı Kurucu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2019 yılındaki yerel seçimlerde, Saadet Partisi'nden Kartepe Belediye Başkan Adayı olmuştur. 2002 yılında Kocaeli Kastamonu Kültür ve Turizm Derneği Başkanı seçilerek, Kocaeli'ndeki en genç dernek başkanı olmuş ve bu görevi 5 yıl boyunca sürdürmüştür. KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, evli ve üç çocuk babasıdır.