Özmural: Ne evet demeye cesaretiniz var  ne de hayır demeye

Hizmet araçlarının satın alınması için olağanüstü toplanan Eylül ayı meclisinde Cumhur İttifakı’nın çekimser oy kullanmasıyla İzmit yine ve yeniden zarara uğratıldı. Hizmet araçlarının satın alınması için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ısrarla yetki vermeyen ve belediyeyi bir belirsizliğe sürükleyen AKP’liler bir de üstüne bu sonucun sorumlusu olarak Başkan Hürriyet’i gösterince İzmit Belediye Başkan Yardımcısı AKP’lilere cevabını verdi.

“HİÇ Mİ SAVUNACAĞINIZ FİKRİNİZ YOK?”

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, “Ne evet demeye cesaretiniz var ne de hayır demeye. Her iki cevap için hiç mi savunacağınız fikriniz yok? Çekimser oy kullanmak ne demek. Tahir Büyükakın anlamış, siz hala anlamadınız” dedi.