Büyükakın: Bu parkın 22 bin metrekaresi sadece yeşil alan

Doğa ile insan, park ile çocuk, genç ile yaşlı, anne ile baba gibi şehirlerin gerçek sahiplerine yeşil mimari bakışıyla her gün bir proje kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova’da 33 bin metrekare alanda yapımı süren dev parkın son durumunu yerinde gördü. 7’den 70’e herkesin hizmet alacağı ve mutlu olacağı Şekerpınar’daki Cumhuriyet Parkı’nın bir ekosistem olacağı, gerek peyzajıyla gerekse her insanın kendisinden bir şey bulacağı bir park inşa ettiklerini ifade etti. Başkan Büyükakın, “Cumhuriyet Mahallemizdeki bu parkın 22 bin metrekaresini yeşil alan olarak planladık. Nitelikli bir alanı yaşam merkezi olarak insanımızın hizmetine alacağız” dedi.

“SAHADAYIZ, ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Hasan Aydınlık ile teknik ekiplerin hazır bulunduğu incelemede, projenin görsellerini parkın yapımını yakından takip eden çocuklara gösteren Başkan Büyükakın, “Sahadayız, çocuklarımız için çalışıyoruz. Tabi bu parktan tüm vatandaşlarımız yararlanacak. Çocuklarımızın sesine ve taleplerine kulak veriyoruz. Bugün çocuklarımız projeyi çok beğendi. Önerileri de oldu bizlere. Onların gözünden de projelerimizi değerlendirmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

“BU PARK MAHALLEMİZE ÇOK YAKIŞACAK”

Çayırovalı hemşerilerinin yanı sıra bölge insanının projeden duyduğu memnuniyetin altını çizen Başkan Büyükakın, çocuklar için oyun grupları, gençler için spor alanları, yetişkinler için de spor aletleri ve yürüyüş yolu bulunacağını da söyledi. Cumhuriyet Mahallesi Parkının Çayırova’ya sağlık ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getireceğini de sözlerini ekleyen Başkan Büyükakın, “Biz çözüm üretmek, talepleri yerine getirmek için çalışan bir hizmet anlayışına sahibiz. Durmayacağız ve çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu park mahallemize çok yakışacak. İnanıyorum ki hemşerilerimiz bu hizmetten en güzel şekilde istifade edecek” diyerek açıklamalarını tamamladı.