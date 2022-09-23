En başarılı başkanlar arasında Büyükakın ilk 3'te

SONAR Araştırma Şirketi, 1 Haziran 2022 ve 15 Eylül 2022 tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak büyükşehir ve ilçelerinde bir anket gerçekleştirdi. Çalışma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Denizli, Muğla, Eskişehir, Trabzon ve Erzurum ile birlikte Kocaeli’yi de kapsıyor. Anket kapsamında bazı ilçelerde yüz yüze anket yapıldı.

EN BAŞARILI İSİMLER

Seçmenlere ' Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir Belediye Başkanınızı başarılı mı, başarısız mı buluyorsunuz?' diye soruldu. En beğenilen belediye başkanı ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu. Yüzde 55,7 oy oranına sahip Sekmen'in en beğenilen iki hizmeti ise hayvan borsası ve kentsel dönüşüm alanları. İkinci en beğenilen belediye başkanı ise yüzde 54,2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu. Üçüncü sırada ise yüzde 50,4 ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yer aldı. Seçmenlere 'Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir Belediye Başkanınızı başarılı mı, başarısız mı buluyorsunuz?' diye soruldu.

ULAŞIM VE HALK EKMEK HİZMETİ

İlk sırada yüzde 60,3 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yer alırken en beğenilen 2 hizmeti ise altyapı çalışmaları ve sosyal yardımlar oldu. Öte yandan ikinci en beğenilen başkan sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Yüzde 52,4 oy oranına sahip olan İmamoğlu'nun en beğenilen iki hizmeti ise ulaşım hizmetleriyle Halk Ekmek. Üçüncü sırada yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 51,6 oy aldı.

2 İSMİ GERİDE BIRAKTI

En beğenilen hizmetleri ise sosyal yardımlar ve ulaşım hizmetleri oldu. Her iki partili başkanların karma listesinde de Özlem Çerçioğlu ilk sırada, yer alırken Mehmet Sekmen ise 2. Sırada yer buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yüzde 54,2 ile üçüncü sırada yer buldu. Büyükakın uzun zamandır en başarılı başkanlar listesinde İmamoğlu ve Yavaş gibi isimleri geride bırakarak ilk üçe girmeye devam ediyor.