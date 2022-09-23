23 Eyl 2022 - 12:27- Gündem G: 23 Eyl 2022 - 12:35

En başarılı başkanlar arasında Büyükakın ilk 3'te

SONAR Araştırma Şirketi, 1 Haziran 2022 ve 15 Eylül 2022 tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak büyükşehir ve ilçelerinde bir anket gerçekleştirdi.

En başarılı başkanlar arasında Büyükakın ilk 3'te mask

SONAR Araştırma Şirketi, 1 Haziran 2022 ve 15 Eylül 2022 tarihleri arasında,  Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak büyükşehir ve ilçelerinde  bir anket gerçekleştirdi. Çalışma  İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Denizli, Muğla, Eskişehir, Trabzon ve Erzurum  ile birlikte   Kocaeli’yi de kapsıyor. Anket kapsamında bazı ilçelerde yüz yüze anket yapıldı.

EN BAŞARILI İSİMLER

Seçmenlere ' Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir  Belediye Başkanınızı başarılı mı, başarısız mı buluyorsunuz?' diye soruldu. En beğenilen belediye  başkanı ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu. Yüzde 55,7 oy oranına sahip Sekmen'in en beğenilen iki hizmeti ise hayvan borsası ve kentsel dönüşüm alanları. İkinci en beğenilen belediye başkanı ise yüzde 54,2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı  Tahir Büyükakın oldu. Üçüncü sırada ise yüzde 50,4 ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yer aldı. Seçmenlere 'Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir Belediye Başkanınızı başarılı mı, başarısız mı buluyorsunuz?' diye soruldu.

ULAŞIM  VE HALK EKMEK HİZMETİ

İlk sırada yüzde 60,3 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yer alırken en beğenilen 2 hizmeti ise altyapı çalışmaları ve sosyal yardımlar oldu. Öte yandan ikinci en beğenilen başkan sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Yüzde 52,4 oy oranına sahip olan İmamoğlu'nun en beğenilen iki hizmeti ise ulaşım hizmetleriyle Halk Ekmek. Üçüncü sırada yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 51,6 oy aldı.

2 İSMİ GERİDE BIRAKTI

En beğenilen hizmetleri ise sosyal yardımlar ve ulaşım hizmetleri oldu. Her iki partili başkanların karma listesinde de Özlem Çerçioğlu ilk sırada, yer alırken Mehmet Sekmen ise 2. Sırada yer buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yüzde 54,2 ile üçüncü sırada yer buldu. Büyükakın uzun zamandır en başarılı başkanlar listesinde İmamoğlu ve Yavaş gibi isimleri geride bırakarak ilk üçe girmeye devam ediyor.

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23 Eyl 2022 - 12:27 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Gari̇ban - BEN BU SONAR IN ANKETİNE İNANASIM GELMİYOR. ŞAŞIRDIM. GÜLDÜM. NEYE GÖRE KISTAS YAPMIŞLAR. 4 YILDA NE YAPILDI. BÜYÜK PROJE Mİ YAPILDI.YAPILDILSA BİLENLER LÜTFEN BİLDİRSİNLER. HEP GÜNÜ KURTARMA, TELEFERİKLER, CEDİT KENTSEL DÖNÜŞÜM, SAHİL PROJELERİ VESAYİR NE OLDU. BELEDİYE BİRİMLERİ BİLE ÇOK DAĞINIK, HEPSİ AYRI BİR YERDE . VATANDAŞA ZULÜM OLUYOR. ÖNCE BELEDİYEYE UYGUN BİR YER BULMASI LAZIM VE TÜM BİRİMLERİ TOPLAMASI LAZIM.

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01

8 - Tahir 'ne de olsa Yüksek tahsilini. Okyanus ötesinde PENSİLVANYA da ünlü hocalardan ders alarak tamamlamış İcazet almış birisi. İlk üçe girmeyi hak ediyor.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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