23 Eyl 2022 - 12:46- Gündem G: 23 Eyl 2022 - 12:49

Kocaeli SEO Danışmanlığında Süreç

Pandemi ile birlikte tüketici alışkanlıklarındaki dönüşümün hızlanması SEO’nun markaların pazarlama stratejileri içerisindeki başat çalışma alanların...
Kocaeli SEO Danışmanlığında Süreç mask
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Pandemi ile birlikte tüketici alışkanlıklarındaki dönüşümün hızlanması SEO’nun markaların pazarlama stratejileri içerisindeki başat çalışma alanlarından biri olmasına zemin hazırlamıştır. Yalnızca web sitesinin organik performansı ile değil marka bilinirliğinin geliştirilmesinden zaman zaman sosyal mecralardaki etkileşim düzeyinin şekillendirilmesine kadar dijitalin tüm alanlarıyla temas içerisinde olan arama motoru optimizasyonu çalışmalarında disiplin, süreklilik ve analiz en önemli kavramlardır.

SEO’ya Genel Bir Bakış

Arama motoru optimizasyonu (Search Engine Optimization - SEO); bir web sitesinin, pazarlamayı hedeflediği hizmet, ürün ya da bilgiyi hedef kitlesine ulaştırabilecek kelime gruplarında arama motorlarında (çoğu zaman Google’dır) görünür pozisyonlar elde etmesi adına web sitesinin içinde ve dışında alınması gereken aksiyonların tümüdür.

Arama motoru optimizasyonu çalışmalarını diğer dijital pazarlama kanallarından ayıran temel nokta hiç şüphesiz uzun soluklu bir yapıya sahip olmasıdır. Kısa sayılabilecek bir zaman periyodunda birçok kritik aksiyon alınsa dahi nihai değerlendiricinin arama motoru botları ve algoritmaları olması dolayısıyla SEO’da özellikle belirli bir zaman diliminde mutlak başarı garantisi vermek mümkün değildir.

Yine web sayfalarının arama motoru botları ve kullanıcılar için ideal yapıya ulaştırılması noktasında alınan aksiyonlar belirgin benzerlikler gösterse de, her web sitesinin ihtiyacı ve bu ihtiyacın organik görünürlük üzerindeki etkisi farklıdır. Bu nedenle SEO’da strateji oluştururken standart yaklaşımlara bağlı kalmamak ve projeye ya da marka özelinde şekillenmesi ve detaylandırılması gereken analizler üzerinden hareket etmek gerekir.

Local (Yerel) SEO Neden Önemlidir?

Local SEO; kişisel ya da kurumsal markaların lokasyon odaklı arama eğilimlerinde hedef kitlelerine ulaşmak adına Google Maps ve lokasyon odağında özelleştirilen web sayfalarını kapsayan bir çalışma sistematiği olarak tanımlanabilir.

Belirli bir bölgede hizmet veren markalar için doğru hedef kitleye ulaşmayı sağlayan local SEO’yu Google Business ve web sitesinde hedef sayfaların lokasyon kırılımda yapılandırılması olmak üzere iki aşamaya ayırabiliriz.

Kocaeli’de hizmet veren bir diş kliniği düşünelim. Bu diş kliniği için “kocaeli diş kliniği, kocaeli özel diş kliniği, kocaeli özel diş hekimi” vb. kelime gruplarında görünür olmak hedef kitlesine ulaşmasına yardımcı olacağı gibi Kocaeli lokasyonunda “diş kliniği, özel diş kliniği” aramaları yapıldığında SERP’de (Search Engine Result Page - Sıralama Sonuçları Sayfası) listelenen “işletmeler” içerisinde yer almak da potansiyel müşterilerini yakalayabilmesi adına müthiş önemlidir.

İşletme açıklamasının optimal yapıda olması,

Hizmet kategorilerinin doğru yapılandırılması,

Kullanıcı deneyimini geliştirecek geri bildirimlerin (yorumların) alınması,

İşletme görünümüne ve hizmet yelpazesine ilişkin fotoğrafların yüklenmesi

ve daha birçok noktaya dikkat edilerek Google Business’I optimize etmek ve yereldeki sorgulardan performans kazanmak mümkündür.

Kocaeli SEO Danışmanlığı ile Markanızı Büyütün!

Web sitesinin mevcut durumunu, pazardaki rekabeti, personayı, rakiplerin yaklaşımlarını ve projenin hedeflerini dikkate alarak oluşturulan detaycı ve analitik bir SEO stratejisi, markanızı Google’da büyütmek adına önemli bir adım olacaktır.

Kocaeli SEO danışmanlığı; Kocaeli lokasyonunda hizmet veren kişisel ya da kurumsal markanın hedef kelime gruplarında görünür pozisyonlar elde ederek potansiyel müşterilerini ulaşabilmesi adına ihtiyaç duyduğu yönlendirmelerin yapılması, sonuçların takip edilmesi, SEO stratejisinin sürekli gelişen ve değişen bir dinamik kazanması ve marka ekipleri ile entegre çalışmasını ifade eden bir hizmet sürecidir.

Her ne kadar web sitesinin mevcut durumdaki performansına, ihtiyaçlarına, SEO danışmanının oluşturduğu stratejinin değerinliğine ve bu stratejinin uygulanabilirlik düzeyine bağlı olarak değişkenlik gösterse de doğru adımlar üzerine inşa edilen local SEO danışmanlığı ile ortalama 3-4 aylık periyotta ilk çıktıları gelmesi ve takip eden birkaç aylık süre içerisinde de web sitesinin ve lokal kanalların performanslarında belirgin artış görülmesi muhtemeldir.
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23 Eyl 2022 - 12:46 - Gündem

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