Çakar: Savaşın tek kaybedeni halktır

İzmit Belediyesi Meclis hizmet araçlarının kiralanarak dışarıya para akıtılması yerine Devlet Malzeme Ofisi’nden daha uygun fiyata satın alınarak belediyenin mal sahibi olması için istediği kredi yetkisi talebi adına dün Belediye Başkanının çağrısı ile olağanüstü şekilde toplandı. Başkan Hürriyet’in araç alımı için kredi talebi Cumhur İttifakı meclis üyelerinin çekimser kalması nedeni ile meclisten geçemedi. Oylamaya sunulan kararların onaylanabilmesi için gerekli 18 kişiye ulaşamaması sebebiyle gündem maddeleri reddedildi. AKP’liler de çekimser kaldıklarını gerekçe sunarak maddenin geçmemesini Millet İttifakı meclis üyelerine bağladı.

“HANGİ ZİHNİYETTEN KALDIĞINIZI BİLİYORUZ”

Süreç ile ilgili açıklama yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’e tepki gösterdi. Çakar açıklamasında, “AKP İzmit İlçe Başkanı ise şark kurnazlığı içerisine girip “çekimser kaldık, İzmit Belediye Başkanı bu durumu kendi lehine çeviremedi” gibi akıldışı açıklama ile İzmit halkının hakkının kiralama şirketlerine peşkeş çekilmesinin ardından, aklıyla da alay etmeyi tercih etmiştir. Gerçekten avukatsan ve hakkıyla alınmış bir hukuk fakültesi diplomasına sahipsen, bilmelisin ki; “Belediye Meclisi katılanların salt çoğunluğu ile karar verir” yani gerekli sayı, 18. İzmit Belediyesi CHP ve İYİ Parti meclis üyesi sayısı belediye başkanı dahil toplamda 17.Biz çekimser kaldık, Red oyu vermedik gibi bir ayak oyununun, size hangi zihniyetten kaldığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇÜRÜMÜŞ SİYASETİNİZ İLE BİRLİKTE SİYASETTEN SİLİNECEKSİNİZ”

Güney’in yalan söylediğini ifade eden Çakar, “Elazığ’da Genel Başkanımıza iftira atan posterleri üreten zihniyet ile bu açıklama, aynı kalıptan çıkmış gibi duruyor. “Biz, size kiralayın demedik. Oy kullanmama kararımız ile kerhen de olsa, size yol veriyoruz” diyen Muharrem Tutuş, kiralayın demediniz. İzmit halkının hakkını gasp ederek kiralamak zorunda bıraktınız ve bu ihanetin vebalini bu kentte bir daha iktidar yüzü görmeyerek çekeceksiniz. Asılsız iddialarınız ve çürümüş siyasetiniz ile birlikte, siyasetten silineceksiniz. Savaşın tek kaybedeni halktır. Sizin seçimleri kaybetmenin acısı ile vazgeçemediğiniz bu savaşın da kaybedeni, İzmit halkı olmuştur. Kazananı biliyoruz da, kime ne kadar kazandırdığını bilmiyoruz, neden araç kiralamayı bu denli sevdiğinizin açıklamasını da size bırakıyorum” şeklinde konuştu.