Unico Sigorta’da yeni atama yapıldı

Unico Sigorta’da, Bilgi Teknolojileri ve Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Kutlay Köksoy getirildi. Unico Sigorta’da, “Bilgi Teknolojileri” biriminin faaliyet ve sorumluluk alanı genişletilerek “Bilgi Teknolojileri ve Projeler” olarak yapılandırıldı. Oluşturulan bu yeni birimde, genel müdür yardımcısı olarak Kutlay Köksoy görevlendirildi.