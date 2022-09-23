“Vergiyle ilgili sıkıntılarımız var”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyon genel merkezine 'Türk-İş Kadın Çalışmaları' toplantısına katıldı. Kadın sendika üyelerine hitap eden Atalay, "Sendikacı kadın sayısı bizde çok az. Bir elin parmakları kadar desek yanlış olmaz. Bu sayının çoğalması hem bizim için faydalı hem de kamuoyu için faydalı.

SENDİKA ÇALIŞMALARI

Bunun yolu da şu; siz kadınlar örgütlenme ile ilgili çalışmaları yapmadığınız müddetçe, iş yerlerinizde sendikalı çalışmalara katılmadığınız müddetçe, bize bıraktığınız müddetçe, sizleri ne kolay kolay yönetime alırlar ne de bir yere getirirler. Örneği de ortada, bunu da yaşıyoruz. Maalesef biz de yaşımız belli bir yere gelince bunu söylüyoruz. Hayatımızda hepimizin keşkeleri var. Keşkeleri sıfırlama şansımız yok; ama keşkeleri azaltma şansımız çok. Onun için nerede bulunuyorsanız daha iyi örgütleneceksiniz" diye konuştu.