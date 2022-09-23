Tüketici güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi 72,4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %0,3 oranında arttı; Ağustos ayında 72,2 olan endeks, Eylül ayında 72,4 oldu.