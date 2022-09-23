İş Bankası yeni hedef belirledi

Pazarlama Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, yaptığı açıklamada, ekosistem anlayışı ile tüm paydaşları için yeni bir bakış açısı getiren dijital platform Pazarama’nın, kullanıcılarına sunduğu hizmetlere yenilerini eklerken, online alışveriş tarafındaki ürün sayısını, çeşidini ve hizmet kalitesini de artırarak kullanıcılarına sorunsuz online alışveriş deneyimi sunduklarını belirtti.