23 Eyl 2022 - 17:25- Spor

Gençlerin fikstürleri belli oldu

Kocaelispor Elit U-19 ile Kocaelispor, Belediye Derince ve Darıca Gençlerbirliği U-17 takımlarının fikstürleri açıklandı. Kocaelispor 19 takımı Elit B'de, 17 takımı ise Bölgesel Gelişim Ligi’nde mücadele edecek. Bölgesel Gelişim 17 ve 19 yaş grubunda ise Darıca Gençlerbirliği ile Belediye Derincespor ilimizi temsil edecek. Sezon 1 Ekim’de başlayacak ve tüm maçlar cumartesi günü oynanacak.