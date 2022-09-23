Gençlerin fikstürleri belli oldu

U-19 ELİT B 1. GRUP
Altay
Keçiörengücü
Balıkesirspor
Bodrumspor
Erzurumspor
Erokspor
Eskişehirspor
Eyüpspor
Samsunspor
U-19 ELİT B 2. GRUP
Adanaspor
Denizlispor
Bandırma
Çaykur Rize
Gençlerbirliği
Afyonspor
Manisa FK
Pendik,
Tuzla
U-19 BÖLGESEL GELİŞİM 1. GRUP
DARICA GB.
BELEDİYE DERİNCE
Arnavutköy
Bayrampaşa
Beyoğlu Yeni Çarşı
Sapanca Gençlik
Edirnespor
Sarıyer
U-17 BÖLGESEL GELİŞİM 1. GRUP
DARICA GB.
BELEDİYE DERİNCE
Arnavutköy
Bayrampaşa
Beyoğlu Yeni Çarşı
Edirnespor
Erokspor
U-17 BÖLGESEL GELİŞİM 2. GRUP
KOCAELİSPOR
Bursa Yıldırım
İnegölspor
Karşıyaka
Menemenspor
Somaspor
Turgutluspor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.